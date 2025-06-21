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涉洗錢、藏毒 史泰登島華男被控罪

記者馬璿╱紐約報導
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史島華男因涉洗錢被聯邦當局追蹤數月，在臥底警察與該男子接觸並達成協議後，該男子在史島Great Kills Park附近住宅區和當局承認犯行。圖為Great Kills Park。(圖取自市公園局)
史島華男因涉洗錢被聯邦當局追蹤數月，在臥底警察與該男子接觸並達成協議後，該男子在史島Great Kills Park附近住宅區和當局承認犯行。圖為Great Kills Park。(圖取自市公園局)

史泰登島一名華男上月因涉嫌洗錢，以及在被捕時被搜到身上有管制藥物被控罪。聯邦當局在歷經數周調查後派一名臥底警察假扮毒販與該男子接觸，在約定交易日華男承認自己的罪行，但在法庭過堂時均不認罪，將在7月8日(周二)再次出庭。

44歲的華裔男子葉文海(Wen Hai Ye，音譯)遭執法人員指控涉嫌洗錢，日前聯邦緝毒局(Drug Enforcement Administration，DEA)派出一名探員假扮為毒販和他接觸，經多月調查收集足夠證據後，在上月5日逮捕居住在史島牛頭區(Bulls Head)國王橋大道(Kingsbridge Avenue)的葉文海。

根據近日釋出的法庭文件，該名臥底警察暗中和被告接觸，在經過多次交談後，兩人達成協議並在Great Kills Park附近的街道見面。法庭文件顯示，葉文海當晚攜帶約8萬元現金到指定地點，坦承自己是來協助處理該筆款項，其目的是為隱瞞該筆可能來自不法行為的款項，且避開政府對大筆金流的監控與申報規定，涉構成洗錢條件。

此外，葉文海稱自己為「運鈔員」且坦白身上持有毒品，探員從他的外套口袋中沒收了一瓶氯胺酮粉末(又稱為K他命)。當局稱，他們還在葉文海的車內發現了一個裝有氯胺酮的塑膠袋。

葉文海被捕後被控企圖洗錢(attempted money laundering)和非法持有管制物質(criminal possession of a controlled substance)等罪名，但他在法庭過堂時對所有指控均拒不認罪，並已獲得無條件釋放，他將於7月8日在史島聖喬治刑事法庭再次出庭。

史泰登島 華裔

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