極端熱浪來襲 紐約下周氣溫超100℉

紐約市即將迎來極端高溫天氣，初選日最高氣溫可達華氏100度。(記者許君達╱攝影)

紐約地區氣溫開始回升，預計整個周末和未來一周都將經歷高溫的炙烤。根據天氣預報，在紐約市 舉辦初選的24日(周二)，熱浪 將達峰值，最高溫度有望突破華氏100度。

根據國家氣象服務局(NWS)預報，紐約市19日(周四)的最高氣溫將回升至華氏90度。隨後今20、明21兩日，氣溫略有下降至85度左右。

更大的熱浪將從22日(周日)開始襲來，當日的最高氣溫將高達華氏95度，並在接下來的兩天繼續爬升，到24日突破100度。在隨後的近一周時間，紐約市最高氣溫仍將維持在華氏90度以上，伴以晴朗無雲的天氣，令酷暑程度進一步提升。

根據國家氣象服務局標準，連續三天最高氣溫超過華氏90度，即達到「熱浪」(heat wave)天氣標準，而本輪高溫天氣持續久、溫度高，完全符合「熱浪」標準。

紐約市應急管理局方面介紹，啟動高溫應急計畫的標準是體感溫度在一天之內達到華氏100度、或連續兩天達到95度。

數據顯示，紐約市每年會有超過500人死於高溫導致的疾病。通常情況下，在遭遇極端高溫天氣時，紐約市的部分消防栓在得到消防部門批准的情況下，可臨時打開供公眾沖涼；此外，市府還會將全市數百個諸如圖書館等公共服務機構開闢為納涼中心，開放給公眾享受空調。

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)則在19日宣布，啟動「基本健康計畫冷氣補助」(Essential Plan Cooling Program)，為符合資格、患有慢性哮喘並參加紐約州「基本健康計畫」的居民提供免費冷氣機，以減少高溫帶來的健康風險，並提升夏季生活品質。申請細則，請移步官網https://info.nystateofhealth.ny.gov/CoolingProgram。