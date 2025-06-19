紐約市長初選民調差距續縮小 首選葛謨38%、曼達尼27%

距離2025年紐約市長初選不足一周，最新民調指出，前州長葛謨的領先優勢正在縮小。(記者劉梓祁╱攝影)

距離2025年紐約市長初選不足一周，最新民調 指，前州長葛謨 (Andrew Cuomo)的領先優勢正在縮小；第二大熱門人選、州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)在過去一個月的支持度大幅提升，將葛謨的領先幅度幾乎砍半。

這項由馬瑞斯特輿論研究所(Marist Institute for Public Opinion)於18日公布的民調顯示，38%的潛在選民預計會將葛謨列為首選，支持曼達尼的比例則達到27%。在模擬「排名選擇制」(Ranked Choice Voting)計算後，葛謨在第七輪以十個百分點勝出。

相較馬瑞斯特所於5月進行的民調，曼達尼已將葛謨當時的領先幅度減半，成功整合進步派選民，並在拉丁裔社群中獲得顯著支持。馬瑞斯特民調主任米林戈夫(Lee M. Miringoff)表示，「這就好比後照鏡上的警語：你身後的人可能比你看到的還要更接近」。

此次民調是選戰進入白熱化階段以來少數公開且具有參考價值的非黨派民調之一，顯示民眾最關心議題包括生活負擔、公共安全，以及川普二次執政所帶來的影響。民調誤差為4.3%，仍有11%選民尚未決定支持人選。

不過，此次調查在本月9日至12日進行，尚未反映近期選戰的重大事件，包括最後一場電視辯論、曼達尼與市主計長蘭德(Brad Lander)的互相背書，以及針對曼達尼的負面攻勢。

而持續了五日的提前投票 人數已達到上屆同期的兩倍，在前四日計入的逾13萬票數中，年輕選民與布碌崙褐石區(brownstone Brooklyn)的白人選民投票率最高。根據目前選務數據，25至34歲選民占提前投票人數近四分之一，這也對在年輕人中頗受歡迎的曼達尼是重要利好消息。

此外，蘭德與市議長歐德斯(Adrienne Adams)在該民調中分別獲得約7%支持率，前市主計長斯靜格(Scott Stringer)支持度約為4%，州參議員邁瑞(Zellnor Myrie)及前州眾議員布雷克(Michael Blake)則各有約2%支持。