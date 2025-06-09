紐約民代指ICE移民執法 抓捕的良民遠多於犯罪者

國會議員維樂貴斯(後排左)和埃斯派亞特(後排右)試圖進入曼哈頓的ICE拘留所行使監督權，但被拒。圖為兩人走出聯邦大樓。(記者許君達╱攝影)

聯邦移民 執法在東西兩岸再掀波瀾。洛杉磯移民社區周末發生大規模反抗移民執法運動，當局一度使用橡皮子彈和催淚瓦斯等鎮暴武器，紐約市7日也有逾20位抗議人士，因在曼哈頓 圍堵移民執法局(ICE )車輛而被捕。紐約州國會眾議員埃斯派亞特(Adriano Espaillat)和維樂貴斯(Nydia Velazquez)8日前往ICE所在的曼哈頓聯邦廣場26號(26 Federal Plaza)，試圖進入ICE的臨時拘留設施行使監督權，但遭拒絕。

國會議員埃斯派亞特。(本報資料照片)

在聯邦大樓外舉辦的記者會上，國會西語裔核心小組主席埃斯派亞特指出，他們在聯邦大樓的接待大廳內等待了超過一小時，但ICE方面以敏感地點為由，拒絕他們進入位於該樓10樓的拘留所。他強調，國會議員享有監督聯邦政府機構的憲法權利。

國會議員維樂貴斯。(本報資料照片)

維樂貴斯指出，她與埃斯派亞特數周前，曾探訪了距離紐約市最近的新澤西伊麗莎白(Elizabeth)移民拘留中心，發現正在其中關押的300多人中，僅有兩人身背刑事犯罪紀錄，其他人大部分都是遵守法規、按時前往移民法庭報到的無證客。

根據紐約移民聯盟提供的現場照片，圖中白衣人士在走出移民法庭後，即遭移民執法人員逮捕。(移民聯盟提供)

「這些人去了法庭，然後就消失了，他們的家人根本不知道發生了什麼、也不知道他們人在哪裡。」維樂貴斯強調，川普總統說移民執法逮捕的都是犯罪的無證移民，但「他在撒謊」。

位於曼哈頓下城的聯邦廣場26號是多家聯邦機構駐紐約辦事處的所在地，包括國土安全部、移民執法局、移民服務局以及聯邦調查局等。曼哈頓總共三處移民法庭中的一處也位於樓內，近日，一些正在庇護申請流程內的無證入境者在離開法庭後被捕，引發大量不滿。(記者許君達╱攝影)

埃斯派亞特則補充說，ICE濫捕傷害到的不是只有無證移民，部分工卡甚至綠卡持有者同樣受到波及，而根據他此前的了解，甚至有在美國出生的未成年公民，也被與親人一同遣送到了根本不屬於他們的國家。

服務機構「築路紐約」(Make the Road New York)移民律師萊文森(Rachel Levenson)表示，她曾在曼哈頓的移民法庭外親眼目睹過被捕移民所遭遇的非人道對待，令她「做噩夢」。

萊文森指出，當前的局勢對於正在合法等待庇護申請的人來說非常兩難，如果不按期前往法庭過堂，案件將會陷入麻煩，而如果去了法庭，一旦面談有異常，又有立即被捕的風險。而且川普政府現已在法律允許的範圍內最大程度地擴張了快速遞解(Expedited Removal)的使用，快速遞解程序賦予低級別移民執法官員直接決定是否遣返被捕者的自由裁量權，而且被裁定遣返的人無法上移民法庭為自己辯護。