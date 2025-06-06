涉布碌崙、史島和皇后區多起盜竊 華男落網

史島東方廣場中餐館盜竊案華男嫌犯被逮捕控罪。(谷歌街景圖)

紐約市警近日逮捕了涉嫌在今年3月盜竊史泰登島中餐館 的一名布碌崙 (布魯克林)華男。警方通過追查發現，該名華男還涉及在布碌崙和皇后區 發生的多起盜竊案件；他目前被控入室搶劫等多項罪名，將在皇后區、史島和布碌崙先後出庭。

這名被捕華男是36歲的林濱(Bin Lin，音譯)，報住布碌崙日落公園48街附近。警方稱，3月3日晚上11時30分左右，林濱在位於史島李奇蒙大道(Richmond Ave)1845號的東方廣場(Oriental Plaza)餐廳關門後，闖入餐廳盜竊。3月4日凌晨2時左右，一名員工返回餐廳，發現有一扇窗戶遭破壞，滿地都是碎玻璃。員工還發現一道血跡從窗戶一直延伸到收銀台，收銀箱內的錢全被偷走。警方從餐廳地板上採集了嫌犯的血液樣本。

3月14日凌晨3時左右，林濱涉嫌使用不明物體砸碎位於布碌崙法院街(Court St.)270號的一家餐館的玻璃門，取走了收銀機抽屜。案件發生數分鐘後，警方成功將他逮捕，並在其口袋中發現了一台電動研磨機(Electric Grinder)，林濱後來被指入室盜竊、企圖入室盜竊、持有盜竊工具、刑事破壞和非法侵入罪。

今年1月25日，皇后區一處住宅發生了入室盜竊案。警方經過深入調查並通過DNA比對，發現林濱是東方廣場中餐廳盜竊案、法院街餐館盜竊案和皇后區盜竊案這三起案件的同一嫌犯。東方廣場中餐館今年3月份曾三度遭破門盜竊，但警方目前只能證實其中一起盜竊案是林濱所為。今年3月前後，史島、布碌崙和曼哈頓先後發生13起商店和住宅被盜案件，警方認為這些案件作案手段相似，目前仍在調查林濱是否涉及其他案件。

警方最近在史島抓獲了林濱，他被起訴犯有二級和三級入室盜竊罪以及輕盜竊罪，林濱對所有指控均不認罪，林濱目前被關押。根據法庭紀錄，林濱將於本月16日在皇后區州高等法院出庭，7月2日在史島聖喬治(St. George)刑事法院出庭，7月30日在布碌崙州高等法院出庭。