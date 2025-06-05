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紐時「百大餐廳榜」 7中餐上榜展 展現味蕾多元風貌

記者范航瑜／紐約報導
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位於東村的川菜館「川山甲」（Sichuan Mountain House）更擠進前十大，成為唯一入選該名次段的中餐廳。從左至右：麻婆豆腐、青一色毛血旺、魚香肉絲。(記者范航瑜／攝影)
位於東村的川菜館「川山甲」（Sichuan Mountain House）更擠進前十大，成為唯一入選該名次段的中餐廳。從左至右：麻婆豆腐、青一色毛血旺、魚香肉絲。(記者范航瑜／攝影)

「紐約時報」公布「紐約市百大餐廳」(The 100 Best Restaurants in New York City)年度榜單，在超過2萬間餐廳中精挑細選100家佳肴名店，其中共有七家中餐館上榜，涵蓋川菜、台菜、手工麵館與小吃，展現中餐在紐約的多元風貌。

榜單由「紐時」飲食記者Priya Krishna與Melissa Clark主導編選，歷時數月親自走訪各區，從去年版本擴增篩選，最終集結各種價位、風格與地區的代表餐廳。入選的標準包括「值得推薦給朋友」、「值得花一筆錢」、「值得搭一小時地鐵前往」，強調口味與體驗的全面性。

六家中餐館之中，川菜館「川山甲」(Szechuan Mountain House)擠進十大，位列第九，成為唯一入選該名次段的中式餐廳。「紐時」讚譽其菜色「風味層次豐富，辣而不躁」，是體驗正宗川菜的首選。

川山甲曾於兩年前首度入選該榜單，當時排名第90位，去年升至第36名，今年則一舉挺進前十，成為少數連年攀升的餐館。該店在初次上榜時，曾於官方Instagram帳號發文表示：「在過去十年間，正宗川菜在美國仍屬小眾。由於我們不懈努力，以及紐約這座城市多元魅力的加乘，越來越多食客在川山甲品嚐到道地四川風味。」

法拉盛作為華人美食重鎮，亦有兩家餐館上榜，包括以地道火鍋聞名的「重慶老灶」及憑藉餛飩和水餃廣受歡迎的「白熊」，兩者皆為當地食客口耳相傳的名店。

台灣料理同樣表現亮眼。位於皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)的「老華西街」，以台灣街頭風味為賣點；位於東村的「何家麵店」(Ho Foods)則供應從早午餐到晚餐的多樣選項。包括豆漿、油條、蔥抓餅，以及蘿蔔糕與招牌牛肉麵等。

位於森林小丘(Forest Hill)的手工拉麵店「老夥計清真餐廳」也進榜，為榜單增添穆斯林風味的中餐選項。「利口福」則是此次入選的唯一一家曼哈頓華埠餐廳，紐時記者評價菜單堪比「百科全書」，選項豐富。

「紐時」強調，這份榜單並非定論，而是一次關於「我們最想推薦哪裡吃飯」的討論結果。

中餐館 地鐵 華埠

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