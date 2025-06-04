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母子自中來美後 夫不聞不問生活陷困境 求助亞總會

記者馬璿／紐約報導
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來自中國、目前居住在布碌崙(布魯克林)的王女士(化名)生活陷困境，前往美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求助。(記者馬璿／攝影)
來自中國、目前居住在布碌崙(布魯克林)的王女士(化名)生活陷困境，前往美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求助。(記者馬璿／攝影)

來自中國、目前居住在布碌崙(布魯克林)的王女士(化名)3日前往美國亞裔社團聯合總會求助，表示自己與十歲兒子在丈夫申請下去年抵美，卻遭對方棄置不顧，無經濟支援、生活陷入困境。亞總會已緊急聯絡律師與當地民選官員，協助她申請租房補助等政府資源，盼助母子渡過難關。

王女士表示，她2013年與丈夫相識結婚，並育有一子，丈夫在孩子僅一歲時即赴美工作後便未再返國。今年3月，在丈夫庇護綠卡通過後協助她與兒子赴美，目前仍在申請結婚綠卡，並已取得A5工作許可卡。然而，來美後僅短暫與丈夫同住兩個月，在餐廳工作的丈夫變得冷漠疏離，對妻兒不聞不問，王女士便攜子搬至布碌崙自行生活，目前近乎斷聯。

王女士表示，她因需全職照顧年幼孩子，無法穩定工作，僅能依靠遠在中國的父母微薄支援，生活壓力沉重，「不知該如何撐下去」。她3日下午4時與友人一同前往位於貝瑞吉大道(Bay Ridge Ave)476號的亞總會求助，談話過程中多次潸然淚下。

亞總會會長陳善莊當場聯繫移民律師，律師表示，王女士可繼續等待其結婚綠卡審核，並且因該事件屬人道主義類別，不會因丈夫失聯而受影響；但若提起訴訟，考量丈夫年報稅收入僅1萬多元，實際可望獲得的撫養費金額恐僅有幾十元。律師也建議她先按兵不動，並透過社區組織申請政府福利，改善生活困境。陳善莊表示，已與多位布碌崙地區民選官員聯繫，盼爭取租金補貼等援助，協助王女士與孩子穩定生活。亞總會執行總監王孟新則表示，理解王女士的委屈，但建議她理智處理此事，以讓生活步回正軌。

亞總會提醒，如有相似困難者，可於每周一至五上午11時至下午5時，前往貝瑞吉大道476號亞總會辦公室諮詢協助，或提前撥打(917)309-5603或(929)999-8800預約。

布碌崙 綠卡 租金

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