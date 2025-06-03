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民主黨市長初選 曼達尼獲劉醇逸背書 葛謨獲莊文怡支持

記者曹馨元╱紐約報導
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進步派州眾議員曼達尼獲得劉醇逸背書。(圖片來自曼達尼X帳號)
進步派州眾議員曼達尼獲得劉醇逸背書。(圖片來自曼達尼X帳號)

距離黨內初選倒計時不足一月，紐約市長選戰進入白熱化階段，被視為關鍵搖擺票倉的亞裔選民也成為各參選人的兵家必爭之地。進步派州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)2日獲得劉醇逸背書。

當日，劉醇逸與曼達尼在市政廳前舉行聯合記者會，強調兩人皆為移民出身，且都曾就讀市公立學校；劉醇逸表示，曼達尼獲得數千捐款人支持，體現其不依賴財團的草根立場，「他不欠任何人情，也不受任何利益團體操控」。

劉醇逸表示，在以色列議題上，他與曼達尼有重大分歧，但即便立場不同，他們一直能坦誠對話，曼達尼在這過程中從未失去誠信。

此外，劉醇逸並未透露是否鼓勵選民排除另一位大熱人選葛謨，但表明自己目前並無計畫支持其他的市長參選人。而曼達尼在接受訪問時稱劉醇逸為「朋友與啟發者」，並讚揚他長年推動進步政策，將移民社區帶進主流政治舞台。

曼達尼的父母來自印度，近來也積極在南亞社群中造勢，專家認為，來自台灣的劉醇逸則可望協助曼達尼打進華人社區。民主黨策略師楊元(Trip Yang)指出，劉醇逸作為前市級官員，在黨內具高度聲望，能大大提升曼達尼可信度。

與此同時，葛謨獲得了來自市議員莊文怡，以及PLACE NYC的背書。莊文怡在「布碌崙鷹報(Brooklyn Eagle)」發表專文指出，面對仇恨犯罪增加、生活成本高漲、公校資源不足及治安不佳等問題，紐約市需要一位具有治理經驗的領導人，而非一位「邊做邊學」的市長。

此外，同為參選人的前市主計長斯靜格(Scott Stringer)在亞裔選民聚集的皇后區法拉盛獲得大量捐款；而市主計長蘭德(Brad Lander)則獲得地區領袖于金山背書。

亞裔 紐約市 葛謨

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