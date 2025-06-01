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曼哈頓62街改道 致周邊道路壅塞 華人批逼繳堵車費

記者范航瑜／紐約報導
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紐約市交通局(DOT)日前在曼哈頓東62街實施改造工程。圖為改造前，目前最左側車道已變為單車緩衝區。(取自Apple地圖)
紐約市交通局(DOT)日前在曼哈頓東62街實施改造工程。圖為改造前，目前最左側車道已變為單車緩衝區。(取自Apple地圖)

紐約市交通局(DOT)日前在曼哈頓東62街實施改造工程，拆除原有的左轉車道、擴建單車緩衝區，引發上東城與皇后區居民強烈不滿。華人居民質疑此舉實為變相製造堵塞、迫使駕駛為了節省堵車時間，改走須收取堵車費的道路。

在曼哈頓東62街(僅向東行駛)與第一大道(僅北向)的交會口，原先設有兩條左轉/直行車道，供車輛前往羅斯福高速路。改道後，市府將其中一條改建為七呎寬的安全緩衝區，用以銜接單車道，現僅剩一條車道可供左轉與直行。右側雖仍有一車道理論上可供通行，但平日常遭送貨車輛占用，實際功能受限。

皇后大橋上層出口原為進入曼哈頓上東城的少數免收費路徑之一。(記者范航瑜／攝影)
皇后大橋上層出口原為進入曼哈頓上東城的少數免收費路徑之一。(記者范航瑜／攝影)
駕駛從皇后大橋下橋後可選擇直行，但曼哈頓63街為死胡同且單行，最終仍須左轉南下進...
駕駛從皇后大橋下橋後可選擇直行，但曼哈頓63街為死胡同且單行，最終仍須左轉南下進入收費區。另一選項就是左轉進入第一大道。如今僅一條車道通行，導致瓶頸效應加劇。(取自Apple地圖)

華人居民顏迪倫(Dylan Yen，音譯)受訪表示：「這根本是蓄意封堵皇后區大橋(Queensboro Bridge)的免收費路線。」顏迪倫常需要在皇后區和上東城間通勤。他習慣由皇后橋上層出口銜接東61街，避開堵車費起徵點—東60街以南的九元收費區。「交通局就是要讓駕駛難上加難，逼你選擇繳費，或讓社區自己妥協接受收費。」另有居民說，自改造工程實施後，其通勤時間從原本的25分鐘大增至平均75分鐘。

皇后橋上層出口原為進入上東城的少數免收費路徑之一。下橋後可選擇直行，但63街為死胡同且單行，最終仍須左轉南下進入收費區。另一選項是左轉進入第一大道，但現僅一條車道通行，導致瓶頸效應加劇。

住在皇后區、在曼哈頓上班的顧先生表示，若需要開車前往曼哈頓，但無需前往收費區，自己會選擇走上層避開收費。「但這條路線很堵。現在常常還沒下橋，在匝道上就已經被堵住了」。

代表上東城的市議員曼寧(Julie Menin)表示已接到眾多選民的投訴，要求市府重新評估是否應恢復原有設計，以平衡行人、自行車與車輛通行需求。交通局發言人巴羅尼(Vincent Barone)回應，該單車道與安全緩衝區屬前市長白思豪(Bill de Blasio)任內既定規畫，是由於該路段過去曾發生數百起傷亡事故而採取的措施；若有違規停車阻礙通行，市府將與警方合作加強取締。

皇后區 曼哈頓 堵車費

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