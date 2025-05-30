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曼哈頓懸日上演 42街湧人潮共賞奇景

記者馬璿╱紐約報導
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曼哈頓42街的都鐸城高架橋，現場不到下午6時便已聚集逾30人，分別攜帶專業相機與腳架，只為捕捉最美的畫面。(記者馬璿╱攝影)
曼哈頓42街的都鐸城高架橋，現場不到下午6時便已聚集逾30人，分別攜帶專業相機與腳架，只為捕捉最美的畫面。(記者馬璿╱攝影)

自然奇景「曼哈頓懸日」(Manhattanhenge)於本月28日(周三)與29日(周四)上演，金黃色的光芒映射忙碌的城市街道形成獨特氛圍，吸引眾多民眾至面向東邊的不同觀賞點一睹風采。

今年首次觀賞機會便在5月，28日為半日落，29日為全日落，最佳觀賞時間分別為晚上8時13分與8時12分，第二次則是在7月11日與12日。

雖28日因陰雨天氣導致景色不佳，但29日放晴的好跡象，讓許多民眾與攝影愛好者在晚間5時不到便集結至可俯瞰街景的曼哈頓42街的都鐸城高架橋(Tudor City Overpass)，現場不到下午6時便已聚集逾30人，分別攜帶專業相機與腳架，只為捕捉最美的畫面。

紐約市民龍先生於下午5時許便抵達現場，平時經營紐約生活等社群內容的他，一知道懸日即將到來就緊密關注，已為初次見證此景做足準備。

在中城上班的小A則表示，自己是在小紅書上看到此消息和最佳觀賞點，她過去從未看過懸日，雖然感到非常興奮，但由於要等待數小時至晚間8時，她僅逗留不到半小時便滿足離去。

在紐約就讀大學，今年畢業的Rochelle趁著家人來參加她畢業典禮的期間特別帶著他們一起見證此景。過去曾欣賞過日全蝕等景色的她對於景色並未抱持著太高的期待，也以「佛系」態度面對，但能親眼看見懸日還是感到非常神奇。「能看到真的很幸運，畢竟天氣狀況如何誰也說不準，但知道有很多人會來都鐸城高架橋卡點還是想來看看。」

市公園局建議民眾可至14街、23街、34街、42街、以及57街等點欣賞，選擇能直接看見地平線的街道。而除熱門的觀賞點都鐸城高架橋外，可遠眺曼哈頓天際線的皇后區長島市的亨特角南公園(Hunter's Point South Park)也是眾多人推薦欣賞的地點。

29日放晴的好跡象，讓許多民眾與攝影愛好者在晚間5時不到便集結至可俯瞰街景的曼哈...
29日放晴的好跡象，讓許多民眾與攝影愛好者在晚間5時不到便集結至可俯瞰街景的曼哈頓42街的都鐸城高架橋。(記者馬璿╱攝影)
由於都鐸城高架橋能從高處俯瞰景色與街景，成為許多攝影愛好者搶先卡位熱點。(記者馬...
由於都鐸城高架橋能從高處俯瞰景色與街景，成為許多攝影愛好者搶先卡位熱點。(記者馬璿╱攝影)
曼哈頓42街的都鐸城高架橋，現場不到下午6時便已聚集多位分別攜帶專業相機與腳架的...
曼哈頓42街的都鐸城高架橋，現場不到下午6時便已聚集多位分別攜帶專業相機與腳架的媒體與攝影愛好者，只為捕捉最美的畫面。(記者馬璿╱攝影)
自然奇景「曼哈頓懸日」(Manhattanhenge)將以金黃色的光芒映射忙碌的...
自然奇景「曼哈頓懸日」(Manhattanhenge)將以金黃色的光芒映射忙碌的城市街道，吸引眾多民眾至面向東邊的不同觀賞點一睹風采。圖為29日下午5時的曼哈頓42街景。(記者馬璿╱攝影)
紐約市民龍先生於下午5時許便抵達現場，平時經營紐約生活等社群內容的他，一知道懸日...
紐約市民龍先生於下午5時許便抵達現場，平時經營紐約生活等社群內容的他，一知道懸日即將到來就緊密關注，已為初次見證此景做足準備。(記者馬璿╱攝影)

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