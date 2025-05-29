MTA董事會：地鐵手機信號 今秋擴大覆蓋區段
大都會運輸署(MTA)28日召開月度董事會，會上重點研議未來五年的運營系統現代化升級議題；MTA官員在會上透露手機信號入隧道試點項目的最新計畫，位於布碌崙(布魯克林)和曼哈頓的兩段地鐵線路，有望在今秋實現移動服務全覆蓋。
據報導，本次會議的重點議題是2025至2029年度資本計畫中有關運營基礎設施升級改造的內容。根據MTA建設與發展部高級副總裁格雷(Barney Gray)的報告，MTA在未來幾年將重點將大約30億元的資金投入升級「看不見的地方」，包括指揮管理中樞、地鐵運營控制中心、乘客服務及信息系統、監控、火警、與市警(NYPD)的即時通訊專線以及手機信號和無線上網(Wi-Fi)服務等。其中，攝像頭、安全管理和防逃票裝置等安全監控設施的投入占比過半，達18億元。
地鐵隧道內沒有手機信號與網路連接，一直是通勤者的一大痛點。MTA資本戰略與計畫部高級副總裁馬修(Jessica Matthew)透露，預計在今年秋季，地鐵4號、5號線布碌崙區政廳站(Borough Hall)至曼哈頓滾球綠地站(Bowling Green)之間區段，以及G線法庭廣場(Court Square)至霍伊特-舍默霍恩街(Hoyt-Schermerhorn)站之間區段，隧道內將覆蓋移動信號服務。
她介紹，這一項目將由合作夥伴Bolden公司提供手機信號服務，而且根據相關合同，MTA將獲得價值6億元的基礎建設投資款。這筆資金將從Bolden與移動運營商之間簽署承包合同所獲取的收益中分成，不會轉嫁到乘客頭上。
這將是紐約歷史上第二次增加地鐵隧道手機服務覆蓋。2024年9月，連接曼哈頓大中央車站和時報廣場兩大樞紐的中城接駁線(S線)首次實現手機信號全線覆蓋，令乘客在隧道內也可享受到5G網路服務。
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