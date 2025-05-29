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MTA董事會：地鐵手機信號 今秋擴大覆蓋區段

記者許君達╱紐約報導
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根據MTA高層在董事會上的報告，紐約地鐵位於曼哈頓和布碌崙的兩個區段有望在今年秋季實現手機信號隧道內覆蓋。(記者許君達╱攝影)
根據MTA高層在董事會上的報告，紐約地鐵位於曼哈頓和布碌崙的兩個區段有望在今年秋季實現手機信號隧道內覆蓋。(記者許君達╱攝影)

大都會運輸署(MTA)28日召開月度董事會，會上重點研議未來五年的運營系統現代化升級議題；MTA官員在會上透露手機信號入隧道試點項目的最新計畫，位於布碌崙(布魯克林)和曼哈頓的兩段地鐵線路，有望在今秋實現移動服務全覆蓋。

據報導，本次會議的重點議題是2025至2029年度資本計畫中有關運營基礎設施升級改造的內容。根據MTA建設與發展部高級副總裁格雷(Barney Gray)的報告，MTA在未來幾年將重點將大約30億元的資金投入升級「看不見的地方」，包括指揮管理中樞、地鐵運營控制中心、乘客服務及信息系統、監控、火警、與市警(NYPD)的即時通訊專線以及手機信號和無線上網(Wi-Fi)服務等。其中，攝像頭、安全管理和防逃票裝置等安全監控設施的投入占比過半，達18億元。

地鐵隧道內沒有手機信號與網路連接，一直是通勤者的一大痛點。MTA資本戰略與計畫部高級副總裁馬修(Jessica Matthew)透露，預計在今年秋季，地鐵4號、5號線布碌崙區政廳站(Borough Hall)至曼哈頓滾球綠地站(Bowling Green)之間區段，以及G線法庭廣場(Court Square)至霍伊特-舍默霍恩街(Hoyt-Schermerhorn)站之間區段，隧道內將覆蓋移動信號服務。

她介紹，這一項目將由合作夥伴Bolden公司提供手機信號服務，而且根據相關合同，MTA將獲得價值6億元的基礎建設投資款。這筆資金將從Bolden與移動運營商之間簽署承包合同所獲取的收益中分成，不會轉嫁到乘客頭上。

這將是紐約歷史上第二次增加地鐵隧道手機服務覆蓋。2024年9月，連接曼哈頓大中央車站和時報廣場兩大樞紐的中城接駁線(S線)首次實現手機信號全線覆蓋，令乘客在隧道內也可享受到5G網路服務。

MTA 地鐵 曼哈頓

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