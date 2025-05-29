哥大新生憂國際生社媒審查難過關 先刪光內容

即將在今秋入讀哥倫比亞大學研究所的劉同學表示，身邊未獲得赴美簽證的學生特別恐慌，「因為他們現在沒有別的選擇了」。(記者范航瑜／攝影)

根據一份最新發出的外交電報，國務卿 魯比歐(Marco Rubio)已向全球的美國使領事館發布命令，要求暫停對國際學生(F簽/M簽)與交換訪問者(J簽)的簽證面談，以加強對申請者社群媒體 紀錄的審查。相關命令已生效，留下大批尚未獲得簽證的秋季入學新生迷茫無措。

即將在今秋入讀哥倫比亞大學(Columbia University)研究所的劉同學表示，由於他大學本科也在美國就讀，學生簽證 尚未過期，無需重新簽證，「算是非常幸運的」；但劉同學身邊也有還未獲得簽證的學生，「他們都特別恐慌，因為他們現在沒有別的選擇了」。

美國大學的錄取通知通常於4月前已全數發放；在當下的時間點，新生們已經通過繳交訂金或「留位費」的方式，鎖定心儀的大學。

一名不願具名的新生還未成功預約簽證面試，她表示，自己就是因為擇校糾結太久，拖延了簽證程序，「沒想到會遇上這樣的事，感覺完蛋了」。

由於具體審查社媒的標準與細則尚未公布，這名同學說，自己的研究所項目8月就將要入學，如今除了密切關注事態發展外，也只能「自我審查」社媒內容，並部分清空與刪除；「萬一到時候社媒言論查得很嚴，我也沒有更多時間可以耽誤了」。

「我身邊的一些朋友都已經決定要去讀某所大學，現在的狀況就是特別地糟糕」，劉同學說，突如其來的政策變動讓國際學生們十分被動，束手無策，「我有個朋友一開始說沒事，相信會有好轉，但後來他又說，其實他也是在自己騙自己，因為他也不知道該怎麼辦」。

在川普的第二任期，留美國際學生命運多舛；3月，政府大規模吊銷了一批學生簽證，後又恢復；5月稍早，哈佛大學全體國際學生也被短暫撤銷身分。如今，矛頭又直指尚未踏入美國校園的新生，如此不友好的環境，讓劉同學不安，「目前的種種政策就是要邊緣化外國人，但美國大學最寶貴的多元化，不就是因為這些外國學生嗎？」