法庭下禁制令 阻川普政府叫停紐約堵車費

聯邦法官發布臨時禁制令，阻止聯邦以撤資等方式逼迫紐約州當局停止徵收曼哈頓堵車費。圖為曼哈頓60街以北的堵車費提示牌。(記者許君達／攝影)

紐約南區聯邦法官利曼(Lewis J. Liman)27日下達臨時禁制令，禁止川普政府以削減聯邦資金的方式，逼迫紐約州 當局停止徵收曼哈頓堵車費 。根據聯邦運輸部此前的說法，他們將從28日起簽署命令，暫停紐約州的部分交通建設審批並凍結部分聯邦資金的撥付。

法庭27日召開聽證會聽取雙方意見，隨後發布命令，禁止聯邦政府「採取任何基於2025年2月19日信函所聲稱終止堵車費的行動」；命令還詳細說明，被告方聯邦政府不得以扣留聯邦資金、批准或授權的方式執行「2月19日信函」。

「2月19日信函」指的是運輸部長達菲(Sean Duffy)發給紐約州長霍楚(Kathy Hochul)的公函，信中通告，聯邦已撤銷此前由拜登政府批准的曼哈頓堵車費徵收計畫，並要求紐約州在30天內、即3月21日前停止收費。收到該函後，紐約方面提告，主張聯邦無權單方面撤銷已批准的項目。此外，紐約方面也接連無視聯邦給予「最後通牒」的兩次延期。

利曼表示，如不發放禁制令，紐約州將遭受「不可挽回的損害」。這份臨時禁令的有效期至6月9日，並保留繼續延長的可能性，命令同時要求聯邦方面在6月9日下午5時前提交所有辯護證據。不過，根據聯邦律師此前不慎洩露的一份內部備忘錄，律師團隊認為運輸部現有的證據不足以支撐他們的主張。

辯方律師羅伯茨(Charles Roberts)表示，聯邦方面將會遵守法庭的裁決。霍楚則發布聲明強調，堵車費依法收取且行之有效，收費將會繼續，她還在聲明中語帶嘲諷地表示，「說實在的，達菲願意給我寄多少信、在社群平台發多少帖子都無所謂，法庭一個命令就能堵住他們的嘴。」

一直高調支持堵車費的是主計長蘭德(Brad Lander)也發布聲明表達對法庭禁令的支持，並表示期待紐約方面在法庭上取得節節勝利。由華埠等地民間力量發起的倡導組織「紐約客反堵稅」(New Yorkers Against Congestion Pricing Tax)則發布聲明表示，本裁決僅旨在爭取更多時間以做出更公正的決定、而非針對「有害、倒退且不公平的」堵車費政策本身。該組織呼籲聯邦在法庭攻防戰上再接再厲，以達到「宣告堵車費非法」的目標。