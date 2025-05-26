「台灣巡禮」嘉年華 紐約台人聚聯合廣場 啖美食解鄉愁

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強(後排左二)到任紐約後第一次參加「台灣巡禮」活動，表示很有意思。(記者許君達／攝影)

2025年度「台灣巡禮」(Passport to Taiwan)文化嘉年華25日在曼哈頓聯合廣場舉辦，來自紐約及周邊各地的台灣商家和台灣人社團帶來多種地道美食、互動遊戲、台裔美國名人展示，以及演出和觀光推介。「台灣巡禮」從2002年創辦以來，不僅致力於向美國主流社會展示台灣，更已逐漸成為在紐約台人社群中的一大紐帶，很多台灣人在這裡都能與各種新朋舊友不期而遇。

本年度的「台灣巡禮」與「大都會 台灣日」正趕在同一個國殤日長週末。大紐約區台灣人社團聯合會副會長許伯丞表示，這是有意安排的結果。雖然連續兩日舉辦大型活動對主辦方來說很辛苦，但如此安排有助於高強度輸出「台灣」品牌，比如作為台灣形象傳宣大使的台北101 董事長賈永婕，就得以在大都會球場開完球後，再來到曼哈頓繼續為台灣發聲。

許伯丞介紹，今年共有約70個團體到場開設攤位，台南、高雄和台北101也分別帶來了各自地方主題的宣傳品。他表示，未來的目標是讓所有在紐約的台灣人團體都能來這裡「大鳴大放」，好好地利用這個舞台展示自己。

到任後第一次參加「台灣巡禮」的駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強表示，「很好玩」，而且這樣的形式對幫助外界了解台灣很有幫助。

而對於生活在紐約的台灣人來說，相對於外向的「宣傳」，這一公共空間的「內聚」作用更加有感。新搬到紐約的台灣人Sharon是第一次參加「台灣巡禮」。她期待在這裡品嘗一些平時在美國不易找到的家鄉風味，比如烤魷魚等，順便約了兩個日常難以找到空閒聚首的朋友在這裡見面，「一說這個地方，大家都知道，就像一個地標一樣。而且約在這裡吃吃玩玩，對台灣人來說也再順理成章不過。」