皇后區華人取款遭詐反被上銬 被控竊盜罪關押24小時

張女士22日前往亞總會求助，表示自己因此事身心俱疲，希望能尋找有同樣遭遇的受害者提供說法，以洗刷冤屈。(記者馬璿／攝影)

居住在皇后區法拉盛 的華裔張女士上月在銀行取款，遭到一名陌生女子接近，指示她使用銀行取款機(ATM)並騙走千元。張女士在遭騙後重返事發銀行，不想又再次碰上該名女子，對方發生肢體衝突，一旁的目擊者好心將女子丟到垃圾桶的財物交給張女士，張女士卻因此被關押24小時，並被控輕微竊盜罪及非法侵占財物罪，讓她感覺相當委屈。

張女士22日前往布碌崙 (布魯克林)美國亞裔社團聯合總會求助。張女士表示，上月25日她於法拉盛一銀行取款，一旁一名女性示意她前往其他機器，並指示她輸入密碼，一番操作後張女士忽然意識不對勁，取款800元後看見收據，發現對方在她操作其他機台時詐取她1000元，欲追上該女子，對方卻已不見蹤影。

張女士通知銀行行員後，得知該名女子為慣犯，要求她報警。張女士在報警三次、等待約兩小時後警方到現場，由於銀行已經關門，警方示意她別日再回來，並以報案單要求銀行退回款項。

三日後，張女士前往警局索取案件報告以提供給銀行，警方提醒張女士，若再看見該名女子應立即報警。張女士事後感到不甘心，又到事發銀行，不想果真看到該名女子，四目相對後女子推開大門欲逃離，張女士攔住她並叫喊身旁民眾報警，在和對方產生肢體衝突期間，女子將手中的兩個皮夾與千元散鈔丟入垃圾桶。一旁目擊的劉女士見狀便將其拾起，由於劉女士以為該錢財為張女士所有，便將款項交給張女士。

據悉，女子表示張女士可保留鈔票，但錢包必須還給她。警察到場了解狀況後，張女士將財物交給警方，但因呼吸困難被送往長老醫院，檢查完畢後，警方將張女士上銬帶到警局，關押24小時並上庭完畢後才讓張女士離開。張女士也因持有對方財物被控一項小額盜竊罪(Petit Larceny)及五級非法持有贓物罪(criminal possession of stolen property)，將在7月15日再次過堂。

張女士感到相當委屈，明明自己才是受害者，卻遭關押控罪，好幾夜都睡不好，甚至被停工30天。目擊者將此事發到社群媒體上後，張女士才發現多名華人 都曾受害，她希望藉由自身經歷提醒其他人，也希望更多遭遇過類似案件的受害者站出來。