法拉盛華男搶劫綁人遭缺席定罪 最高囚25年

范麥克日前被陪審團裁定一級入室行竊、一級搶劫等罪名成立。范未出席庭審，遭缺席定罪。(皇后區地檢辦公室提供)

皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)21日宣布，一名25歲華男因2022年與同夥持刀闖入皇后區一戶民宅、綁人搶劫，日前在缺席出庭情況下，被陪審團裁定多項重罪成立，最重恐面臨25年徒刑。目前他仍在逃，檢方呼籲民眾提供線索。

檢方指出，被告范麥克(Michael Fan，姓名均為音譯，下同)與兩名共犯於2022年9月7日凌晨3時許，在博生大道(Parsons Blvd.)接近一名在家門前抽菸的20歲女子，強行將其拖入屋內。范男持刀威脅對方交出手機，並將她帶入另一房間，以束帶綁住雙手。

女子的伴侶當時在地下室，透過監視器目睹過程並立即報警。警方抵達後，透過窗戶目擊范男仍在屋內。女子趁機掙脫束帶跑出門，打開大門讓警方進入。三人隨即從後門逃逸。

共犯王思好(Sihao Wang)當場被捕，並在逃跑時丟下一把空氣槍，警方也從其口袋尋回受害人手機。另一名共犯史東明(Dong Ming Shi)幾分鐘後亦遭警方逮捕，警方從其身上查獲現金1441元。

檢方表示，王思好已於2024年1月認罪，承認二級企圖搶劫罪，遭判處兩年徒刑及兩年假釋監督。而史東明據信已離境。

范男曾於今年4月28日出庭，法院當時已明確指示不得離開法院，但他仍擅自離去，未再返回。法院隨後簽發拘票，並在他缺席情況下完成審判與定罪程序。警方呼籲知情民眾致電市警拘捕小組，協助將其緝捕到案，電話(917)319-3780。