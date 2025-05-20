眾院共和黨預算案若通過 霍楚：150萬紐約州民恐失白卡或基本計畫

州長霍楚表示，若聯邦眾院共和黨預算提案過關，將導致紐約州每年損失約135億元，並使多達150萬名居民失去白卡或紐約州基本計畫。(取自州長辦公室)

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)18日公開反對聯邦眾院 共和黨預算提案，指該案將導致紐約州每年損失約135億元，並使150萬名紐約州居民失去白卡 或紐約州基本計畫(Essential Plan)醫療保險。

根據州府估算，眾院歲入委員會(House Ways and Means Committee)版本提案，將削減超過一半基本計畫資金，相當於約75億元；同時，約30億元白卡經費，將轉由州政府承擔，並可能影響醫療機構的聯邦補助。霍楚表示，沒有任何一個州能承擔這樣的後果，她強調若法案通過，紐約的醫療系統將受到沉重打擊。

根據報導，共和黨高層希望在國殤日(Memorial Day)假期前完成表決，目前正就與白卡相關的條文在黨內協調。其中包括對健全成年人新增工作要求、加強資格審查等內容，但未納入原先鷹派主張的大幅刪減白卡預算，也未調降聯邦補助比例或設限個人支出上限。

根據提案，若州政府向無合法身分者提供健保，將遭減少白卡聯邦補助。另規定，身體健全且年收入超過貧窮線的白卡使用者，須就部分醫療服務負擔自付額，每項服務上限為35元或收入5%。產檢、小兒科與急診服務不在此限。

負責健保開支的眾院能源暨商務委員會(Energy and Commerce Committee)主席葛瑟瑞(Brett Guthrie)表示，此次改革有助控制白卡支出，但不會直接削減經費。他說，只要能獲得218票表決門檻，便會推動通過。

民主黨成員則批評，法案本質上將排除弱勢人口的醫療覆蓋。眾院能源暨商務委員會民主黨資深成員、新澤西州聯邦眾議員帕隆(Frank Pallone Jr.)表示，這項提案將使數百萬人失去保險，而節省下的預算則用於減稅。紐約州多位聯邦議員也陸續表態。國會眾議員孟昭文指出，她的選區中涵蓋數十萬名白卡登記者，若補助削減，基層醫療將首當其衝。

目前，相關條文已通過眾院歲入委員會與眾院能源暨商務委員會兩大委員會審查，並移交至眾院預算委員會(House Budget Committee)統整，預計將於全院表決前完成定案。