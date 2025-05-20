哥大挺巴被捕綠卡生成功畢業 將入讀SIPA碩士

持有綠卡的哥倫比亞大學外籍學生馬達維畢業。圖為其此前在佛蒙特州聯邦法院外，對支持者發表談話。(美聯社)

因主導校園挺巴學運而遭移民官員逮捕的哥倫比亞大學學生馬達維(Mohsen Mahdawi)，於日前順利畢業；馬達維在上月考取公民身分時遭逮捕，被關押16日後終遭釋放。他表示，參加畢業典禮是多年夢想的實現，也將於秋季學期入讀哥大 國際與公共事務學院(SIPA)就讀碩士。

馬達維在19日走上畢業典禮舞台，台下群眾幾乎全部起立，掌聲如雷；他當日頭戴繪有金色「正義天平」的畢業帽，上面裝飾有象徵難民、希望與愛的圖案，脖子上圍著巴勒斯坦 傳統方巾(keffiyeh)，象徵挺巴決心與抵抗。

「認識我的人都知道，我的心屬於正義與和平」，馬達維表示，他感受到了來自同校師生的支持，「川普 政府企圖抹黑我，但在這裡行不通」。

馬達維出生及成長於巴勒斯坦約旦河西岸(West Bank)難民營，曾翻越鐵絲網逃出，最終成功前往耶路撒冷，在美國大使館取得簽證；自其2014年移居美國後，已持有綠卡十年。2023年10月以哈戰爭爆發後，馬達維在多場校園挺巴學運中擔任主導角色。

就讀哥大通識學院(School of General Studies)哲學系的馬達維在上月來到佛蒙特州移民中心參加公民身分考試，卻當場被捕；被關押16天後，聯邦法官於4月30日下令立即釋放他，裁定對其遣返程序存在程序不當。

不過，馬達維也指出，這場畢業典禮亦提醒他對哥大校方的失望；他指控校方對他與其他挺巴學生「嚴重歧視」，包括禁止他們在校內舉辦活動，未妥善處理人肉(doxxing)挺巴學生的行為及保護國際學生等。

於去年畢業於哥大的留學生小李(化名)，因不滿校方打壓挺巴學生的作法，而拒絕參加畢業典禮以示抗議。小李表示，他理解畢業於馬達維而言是重要的人生里程碑，也為他感到開心；「但是學校現在都這個態度了，他還要讀碩士，還沒有對哥大足夠失望嗎？」

如今，哥大與川普政府間仍在就被撤銷的4億元聯邦資助進行協商；而馬達維表示，加薩戰火仍在延續，他為巴勒斯坦爭取正義的行動也不會終止。