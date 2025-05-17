法拉盛公園少年惡作劇暴力 7旬翁頭部重傷

法拉盛邦恩公園平日有許多老人聚集下棋，卻常有青少年惡作劇滋擾，日前一名華裔老翁頭部遭青少年推撞墻而受傷。(YouTuber@峨眉師姐提供)

法拉盛 邦恩公園(Bowne Playground)日前發生一起暴力衝突，一名華裔 老翁在下棋時遭外族裔青少年襲擊，頭部撞牆受傷送醫；目擊者指出，涉案青少年此前多次到場潑水、索錢與砸桌，行徑從惡作劇逐步升級為人身攻擊。

根據警方報告，案件發生於4月27日下午3時35分，地點位於邦恩公園內。一名70歲華裔老翁在公園內行走時遭一群人接近，其中一人出拳並將他推向圍欄，導致他的臉部撕裂，接著由急救人員送往皇后區 紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian Hospital/Queens)接受治療，情況穩定。目前尚無人被捕，案件仍在調查中。

目擊者陸先生表示，傷者當時並未與施暴者有過衝突，卻在現場無端遭推撞，頭部撞上水泥牆基，當場血流不止，雙手與膝蓋也有擦傷，傷口疑似需縫七至八針。陸先生說，這群愛惹事的青少年並非首次出現，過去數周已多次騷擾公園的老人，「他們會從背後拿水槍潑水、拍老人背、索錢，還會往棋桌丟石頭、塑膠棍，完了就跑」，陸先生說，有時有人試圖制止，對方就動手打人。

他回憶，當天有一名懂英文的長者試圖與對方理論，結果被揮掌襲擊，之後老人追趕，對方逃至對街紅綠燈處離開。陸先生表示，類似情況已經屢次發生，居民過去曾多次報警，但警力未見明顯作為，「沒出事警察不來，出了事人也跑了」，他指出，自此案件發生以來，相關青少年未再出現。

他補充，早前在凱辛那大道另一處公園也曾發生類似衝突，當時居民合力制伏滋事者，對方被帶上警車後隨即釋放，居民對警方的處置方式感到很失望。陸先生表示，希望家長與學校正視問題，加強對青少年行為的引導與約束，「老人年紀大，受傷後果嚴重，這不是小事。」