紐約市亞裔人口增長最快 史泰登島5年增幅達60%

數據顯示，紐約市亞裔人口已達到150萬，在所有族群中增幅最大，其中法拉盛所在的市議會第20選區亞裔人口的數量和占比均居首。圖為法拉盛街頭。(記者高雲兒╱攝影)

最新數據顯示，紐約市亞裔 人口在最近五年持續增加，2023年登記為亞裔的人口數量超過150萬，是全市增長率最高的族群。在市議會51個選區中，有28個選區內的亞裔人口數量超過10%，法拉盛 所在的第20選區亞裔人口比例更是超過六成。

專注於亞裔社區調查和研究的亞美聯盟(AAF)14日發布人口統計報告，勾畫了紐約市亞裔人口的分布概況。從綜合結果上看，皇后區仍為紐約市亞裔人口最多的區，而傳統上並非亞裔集中區的史泰登島，則成為亞裔人口增長最迅猛的政區，五年內增幅達到60%。

報告以市議會選區為人口統計單位。結果顯示，法拉盛所在的市議會第20選區亞裔人口占比最高，達65.8%，而該選區內的亞裔人口總數超過10萬人，也位居全市之首。

排名第二的是位於南布碌崙 (布魯克林)的第43選區，亞裔人口總數7萬1797人，占比44.4%；而位於皇后區、與法拉盛相鄰的第23選區與43選區的人口結構不相上下，亞裔人口總數7萬1846人，占比43.2%。排名前三的選區人口結構與民代的選舉結果也呈現高度相關性，三區的市議員分別為華裔的黃敏儀、華裔的莊文怡和韓裔的李琳達(Linda Lee)。

除上述三區外，亞裔人口數量較多的還包括位於皇后區的第19、24、25、26選區、位於布碌崙的第38選區以及曼哈頓華埠所在的第一選區，這些區均有超過4萬名亞裔居民，占比普遍超過30%。不過值得注意的是，第一選區內的亞裔人口數量2018年為5萬3589人，五年後的2023年則變為4萬8946人，降幅達8.7%，是少數亞裔人口出現顯著下降的選區。

從五年內的人口變化情況看，除法拉盛和布碌崙傳統亞裔社區的人口集聚效應增加以及曼哈頓貧困亞裔外流以外，另一個顯著趨勢是部分富裕社區的亞裔人口數量劇增。其中，主要居住型態為低密度郊區的史島南部50和51選區，亞裔人口五年內增幅分別達到62.6%和57.8%；而作為傳統「富人區」的曼哈頓上東、上西區所在的第五和第六選區，亞裔人口的平均增幅也接近40%。

除了人口增長外，報告還反饋了紐約亞裔人口不盡如人意的一面，主要包括英文水平的局限以及高貧困率。其中，有20個選區的亞裔人口過半屬於「有限英語流利度」(Limited English Proficency, LEP)範疇，第20選區的LEP率達到70%、第43選區的LEP率則為69.6%。此外，法拉盛、布碌崙和華埠三大區域的亞裔貧困率均在20%上下。