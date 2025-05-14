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紐約州新財年預算亞太裔獲撥3000萬 逾百社區組織受惠

記者范航瑜╱紐約報導
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紐約州2025至2026財年預算案，將有3000萬元用於支持亞太裔社區及居民。共同倡導並爭取到這筆資金的州參議員劉醇逸表示，新預算將讓服務觸及更多過去被忽視的人群。(取自州議會)
紐約州2025至2026財年預算案，將有3000萬元用於支持亞太裔社區及居民。共同倡導並爭取到這筆資金的州參議員劉醇逸表示，新預算將讓服務觸及更多過去被忽視的人群。(取自州議會)

紐約州2025至2026財年預算案，將有3000萬元用於支持亞太裔社區及居民，資金撥給逾百個亞裔社區組織，使它們可以為更好地為亞太裔居民提供涵蓋住房協助、醫療照護、經濟發展、就業訓練等各類服務與諮詢。

爭取到這筆資金的州議會亞太裔事務委員會(APA Task Force)，與由超過百個社區組織組成的「亞太平權預算聯盟」(Equity Budget Coalition)，近日共同慶祝紐約州對於亞太裔居民的3000萬元撥款。這也是紐約州連續第三年在財年預算中納入針對亞太裔社區的資金。

據了解，這筆資金將分給百多個亞裔社區組織，使它們能夠更好地提供具文化敏感度與語言可及性的關鍵服務，服務涵蓋危機介入、住房協助、醫療照護、經濟發展、就業訓練與教育推廣等多個面向，以為亞太裔居民打造符合其需求的資源網路。

州議會亞太裔事務委員會主席李榮恩(Grace Lee)表示：「透過這筆歷史性資金，我們讓亞裔居民擁有塑造自己社區的權力。立法者的責任就是保障最弱勢的群體。經歷多年被邊緣化，今天我們向亞太裔社區發出明確訊號：你們的聲音被聽見，你們的生命被重視。」

共同爭取到這筆資金的州參議員劉醇逸(John Liu)指出，「亞太平權預算聯盟」展現了真正社區投資的樣貌，新預算將讓服務觸及更多過去被忽視的人群，「在全國攻擊公平與包容價值的聲浪中，紐約傳遞出另一種訊息：我們彼此扶持，每個社區都值得被看見與獲得資源。」

亞太裔為紐約州成長最快的人口群之一。在2022年，亞太裔共獲2000萬元預算；2023年增至創紀錄的3000萬元，並延續至今。今年，州議會針對亞裔、西語裔與非洲裔社群三大事務委員會，共投入9000萬元聯合資金。

亞裔 紐約州 參議員

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