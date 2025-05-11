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迎母親節 社區籲重視媽媽權益 鼓勵注意心理健康

記者馬璿╱紐約報導
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母親節對每個媽媽的意義不同，有人準備迎接新生命，而對正值育兒階段的媽媽們而言，母親節早已超脫節日形式，日子依舊照常，孩子仍需照顧。圖為示意圖，非受訪者。(記者馬璿╱攝影)
母親節對每個媽媽的意義不同，有人準備迎接新生命，而對正值育兒階段的媽媽們而言，母親節早已超脫節日形式，日子依舊照常，孩子仍需照顧。圖為示意圖，非受訪者。(記者馬璿╱攝影)

母親節，對許多人而言或許只是一個送禮、送花，道聲祝賀的平凡節日，但對今年即將成為人母的華女珍妮來說，這一天是人生中的重大里程碑。預產期就在5月的她，很快將進醫院準備生產，懷胎十月的孩子終於將與爸媽見面的情緒，對她而言或許遠比節日的儀式感更為強烈。

懷孕的過程讓她深刻體會到與孩子連心的幸福，也帶來許多前所未有的身體與情感體驗，並對生命多了一份敬畏。在此過程中，伴侶的悉心陪伴也讓他們更加有勇氣，一起迎接孩子的到來。

盡管如此，珍妮坦言，對於「母親節」這件事，她仍沒有真切的感受。目前最重要的願望，是希望生產順利、孩子健康。她表示，反倒比較擔心孩子日後會因為生日太接近母親節，而要在慶生之餘額外惦記要準備母親節，「希望他以後不要有過節的壓力。」

而對於廣大正值育兒階段的媽媽們而言，母親節的意義可能早已超脫節日的形式。日子依舊照常，孩子仍需照顧。育有小齡女兒的米娜也笑稱，如按摩、美甲等體驗對她來說都是很棒的母親節禮物，「最好是能附贈日托服務，」道出媽媽們的辛苦與不易。

親子互助會會長黃妮可也表示，對媽媽來說，母親節最棒的禮物或許就是「讓自己放個假」。她指出，許多華社媽媽在丈夫長期外州工作的情況下，得獨自一手包辦家中大小事，雖然能與人建立社交圈，但更多人性格內向，甚至有社交焦慮，長期下來不僅得在孩子面前強裝堅強，更難以真正好好照顧自己。她呼籲，即使成為母親，也應重視自己的心理健康，尤其新移民家庭仍處於適應期，更需要給自己喘息空間。

她觀察得出， 孩子已經上學的母親較有機會出外踏青散心，但對於仍照顧年幼孩子的媽媽來說，日常幾乎沒有空檔，光是接送孩子就已占據整天的時間，若缺乏支援，生活節奏更是零碎。因此她認為，母親節若有什麼值得送給自己的禮物，那就是「重新找回屬於自己的時間與節奏」。

「很多人覺得媽媽這個工作沒有價值，讓她們的付出被忽略或是貶低，但社會應該更關注母親這個在群，尤其這還是一份沒辦法辭職的工作」，黃妮可說道。

母親節 心理健康 親子

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