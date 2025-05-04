高譚公園街區派對 音樂、藝術、體育匯聚社區

高譚公園3日舉行「年度街區派對」，藉由音樂、藝術與體育互動，為民眾打造友善的公共空間。(記者劉梓祁╱攝影)

位於曼哈頓華埠 旁布碌崙(布魯克林)大橋下的「高譚公園」(Gotham Park)，3日舉行第三屆「年度街區派對」，吸引多人參與；主辦單位表示，活動旨在凝聚曼哈頓下城居民與遊客，藉由音樂、藝術與體育互動，共同打造友善公共空間。

當日活動由全女性森巴鼓樂團揭開序幕，同時設置滑板教學區、街頭壁畫創作環節，以及瑜珈導師帶領的伸展課，和音樂與藝術學校展演等環節。

同時到場的還有曼哈頓區長李文(Mark Levine)和市公共區域長(Chief Public Realm Officer)劉雅婷(Ya-Ting Liu)等人。李文表示，高譚公園令「橋底的公共空間重新煥發生機」，並提到在市長亞當斯 (Eric Adams)公布的2026財年預算案中，設有1500萬元用於發展體育、藝術及戶外活動，為青少年提供輔導和學習機會。

今年3月，國會參議員舒默(Charles Schumer)及眾議員高德曼(Dan Goldman)和市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)等人共同宣布，高譚公園獲得200萬元聯邦補助，用於改造閒置空間和設置座椅、綠化等設施，並以此促進華埠等周邊社區的連結。