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高譚公園街區派對 音樂、藝術、體育匯聚社區

記者劉梓祁╱紐約報導
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高譚公園3日舉行「年度街區派對」，藉由音樂、藝術與體育互動，為民眾打造友善的公共空間。(記者劉梓祁╱攝影)
高譚公園3日舉行「年度街區派對」，藉由音樂、藝術與體育互動，為民眾打造友善的公共空間。(記者劉梓祁╱攝影)

位於曼哈頓華埠旁布碌崙(布魯克林)大橋下的「高譚公園」(Gotham Park)，3日舉行第三屆「年度街區派對」，吸引多人參與；主辦單位表示，活動旨在凝聚曼哈頓下城居民與遊客，藉由音樂、藝術與體育互動，共同打造友善公共空間。

當日活動由全女性森巴鼓樂團揭開序幕，同時設置滑板教學區、街頭壁畫創作環節，以及瑜珈導師帶領的伸展課，和音樂與藝術學校展演等環節。

同時到場的還有曼哈頓區長李文(Mark Levine)和市公共區域長(Chief Public Realm Officer)劉雅婷(Ya-Ting Liu)等人。李文表示，高譚公園令「橋底的公共空間重新煥發生機」，並提到在市長亞當斯(Eric Adams)公布的2026財年預算案中，設有1500萬元用於發展體育、藝術及戶外活動，為青少年提供輔導和學習機會。

今年3月，國會參議員舒默(Charles Schumer)及眾議員高德曼(Dan Goldman)和市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)等人共同宣布，高譚公園獲得200萬元聯邦補助，用於改造閒置空間和設置座椅、綠化等設施，並以此促進華埠等周邊社區的連結。

此外，活動現場還設有苗木與手作工藝攤位，並邀請民選官員、學校及社區機構設立展台，當中包括市府「通達華埠」(Chinatown Connections)項目，在場詢問居民對於華埠牌樓建設的建議。其他出席者包括華埠市議員參選人諾永信(Elizabeth Lewinsohn)等人。

高譚公園3日舉行第三屆「年度街區派對」，現場瑜伽伸展課吸引不少人參與。(記者劉梓...
高譚公園3日舉行第三屆「年度街區派對」，現場瑜伽伸展課吸引不少人參與。(記者劉梓祁╱攝影)

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