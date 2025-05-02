美中關稅戰 Shein、Temu漲價 消費者叫苦連天

免關稅政策取消將對仰賴低價和免稅模式運營的跨境平台造成衝擊，多位華人消費者對此表示，已切身感受到關稅壓力帶來的變化。(網路截圖)

美國海關與邊境保護局(CBP)宣布，自今日起，將取消800元及以下的進口包裹免關稅 政策，強化對中國發貨商品的查驗與稅收徵管。這一新規將對仰賴低價及免稅模式運營的跨境平台造成衝擊，首當其衝的包括Temu與SHEIN，多位華人 消費者對此表示，已切身感受到「關稅壓力」帶來的變化。

兩大平台於4月中率先宣布，從4月25日起調整美國站商品價格，Temu公告指，「為持續提供您喜愛的商品且不犧牲品質，我們將進行價格調整」，表示已於調價前完成備貨，確保訂單順利送達。Shein 也發布聲明稱，因全球貿易規則與關稅變化導致運營費用上升，自4月25日起將進行價格調整，並承諾盡一切努力保持低價，減少對消費者的影響。

據「華爾街日報」報導，Temu與Shein曾大幅受益於免關稅的小額免稅政策，使其商品得以低價免稅直送美國。隨著免稅紅利終止，倆平台已開始調價，其中部分商品價格上漲達40%至100%，這一變化對其商業模式構成實質挑戰，也將迫使消費者重新調整購物習慣。

事實上，在政策尚未生效之際，消費者已提前感受到「價格與稅費雙壓」，許多華人消費者普遍反映，「商品變貴、稅費變高、下單變麻煩」。留學生陳小姐說，「我那天在Shein看到的運動套裝，兩天前還19塊多，今天直接變成41塊，根本翻倍！」

另一位在Temu結帳時被「稅費」嚇退的Vivian表示，商品本身折扣後僅129元，進口稅卻高達183元，「稅比東西貴，這不是搶錢嗎？」她感嘆，自己連最廉價的Shein和Temu都買不起了。育兒媽媽周太太表示，她平常會在Shein幫兩個孩子買童裝，「之前一件兒童風衣才16.90元，現在標29.90元，還不含稅。這種價錢，還不如去Target(百貨)。」

還有不少非商業用途的包裹也受波及，「我從中國寄兩件禮服給女兒參加畢業典禮，空運不到3公斤，物流費卻飆到1300多元人民幣，說是因為被課了高額關稅」，家長徐女士說，「以前從家裡(中國)寄點東西來都很方便，現在連這個都變貴了。」

徐女士開始轉向本地平台或選擇「美國倉」發貨商品，「至少可以確定不會被海關多收一筆，現在買東西都要像會計一樣精算。」