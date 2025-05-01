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州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元

記者許君達╱紐約報導
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紐約州2026財年預算案通過，將大幅擴大稅收減免範圍，並以寄送支票的方式為紐約納稅人提供通膨退款。圖為州長霍楚4月30日舉行記者會。(州長辦公室提供)
紐約州2026財年預算案通過，將大幅擴大稅收減免範圍，並以寄送支票的方式為紐約納稅人提供通膨退款。圖為州長霍楚4月30日舉行記者會。(州長辦公室提供)

2026財年州預算通過後，紐約州霍楚(Kathy Hochul)4月30日在曼哈頓舉辦發布會，介紹預算案內有關稅收減免、通膨退款和免費學生餐計畫的詳情；根據這些措施，一個家庭若有資格疊加享受這些優惠，最多將可獲得近5000元的現金返款。

本年度財政預算擴大了兒童稅收抵免政策，根據計畫，符合兒童稅收抵免政策的家庭將增加近19萬個、達到160萬。每名四歲以下兒童最高可為家庭帶來1000元的減稅額度，四至16歲兒童最高可享500元減稅。

霍楚舉例介紹，若一個家庭年收入不超過11萬元、有一個學童和一個不滿四歲的幼童，據新政策，每年將可獲得1500元的稅收優惠，比舊政策增加了1000元；而如果這樣的四口之家年收入不超過17萬元，同樣能獲得500元減稅額，在舊政策下，該收入水平的家庭未有任何優惠。

另外，夫妻聯合報稅收入不超過32萬3000元的家庭，都將有機會獲得稅收減免，這意味著，減稅的範圍將擴大到中等收入家庭，全州75%的納稅人都能享受到更低的稅負。

霍楚表示，由於通貨膨脹推高物價，導致上一年度消費稅收入大增，因而新財年預算將拿出超過20億元，以通膨退款的方式補貼納稅人，退款將以支票的形式寄送到民眾家中。2024年度聯合報稅收入為超過15萬元的家庭將獲得400元退款、收入在15萬至30萬的家庭將獲得300元、單身納稅人年收入不超過7萬5000元，將收到200元支票，收入7萬5000至15萬元的單身報稅人則將獲150元退款。

此外，新預算還包括一項為學校提供免費早餐和午餐的計畫。與舊規定相比，最新的免費學校餐將取消任何資格門檻，全州所有270萬名公校生皆可享。

報稅 霍楚 紐約州

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