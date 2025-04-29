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紐約堵車費3個月收1.6億 聯邦政府仍強力施壓 未來存變數

記者尤昱程╱紐約報導
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堵車費計畫頭三個月共籌得近1億6000萬元，但面臨聯邦施壓。圖為曼哈頓60街以北的堵車費提示牌。(記者許君達╱攝影)
堵車費計畫頭三個月共籌得近1億6000萬元，但面臨聯邦施壓。圖為曼哈頓60街以北的堵車費提示牌。(記者許君達╱攝影)

根據大都會運輸署(MTA)28日公布的最新數據，曼哈頓堵車費計畫在開徵後的三個月內，共籌得近1億6000萬元；但目前該計畫遭到聯邦政府反對，以停止對聯邦道路的金援為籌碼，要求紐約州在5月21日(周三)前終止堵車費，是否能持續收徵仍存在變數。

MTA的統計數據顯示，從今年1月5日開徵曼哈頓堵車費以來至3月31日止，該項目的總收入達到1億5900萬元，單是3月份就帶來4510萬元，2月與1月分別貢獻約5200萬元及4860萬元。

不過，這項計畫目前正面臨聯邦政府的強力施壓。聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)近日致信州長霍楚(Kathy Hochul)，要求在5月21日前終止堵車費。

達菲表示，若市府未按時停止，聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)將凍結部分與安全相關的聯邦資助道路項目，影響範圍涵蓋曼哈頓及其他地區，他批評堵車費是對「工薪階層與小企業主的侮辱」，並威脅暫停包括街道維護、安全改造等多項工程的資金。

川普政府已多次向紐約市施壓，要求終止堵車費計畫，並於此前多次要求MTA停止收費，以確保「有序結束」計畫，不過由於紐約州府及MTA多次不予理會，聯邦政府三度延長終止計畫的期限。州府認為，這是紐約市應對交通壅堵、減少碳排放、並為大眾運輸系統尋求穩定資金來源的重要措施。

霍楚目前已明確表態，無計畫關閉堵車費計畫。根據MTA向聯邦法院提交的法律文件，由於雙方達成的程序安排，收費至少將持續至10月底。這表示即便聯邦資金遭凍結，市府與MTA短期內仍無意讓步，並準備進一步應對法律與政策上的挑戰。

紐約市的堵車費計畫是全美首個全面推行的類似制度，旨在減少市中心交通量、改善空氣品質，同時為老化的地鐵與公共交通系統籌措資金。依目前實施標準，進入曼哈頓60街以南的駕駛人需支付一定金額的過路費。

儘管反對聲浪不小，包括部分企業團體與居民認為該計畫加重經濟負擔，但支持者則強調堵車費有助於推動城市可持續發展。隨著聯邦最後通牒的到來，紐約市未來幾個月內是否能保住這項政策，將成為關注焦點。

堵車費 MTA 紐約市

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