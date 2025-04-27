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幫老鼠「避孕」…紐約市治鼠患新招 動福團體也支持

記者范航瑜／紐約即時報導
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據市清潔局(DSNY)今年1月2日起正式執行的新法規，所有住宅垃圾必須放入不超過55加侖的密封垃圾桶，旨在減少市內堆積的垃圾袋，降低老鼠出沒風險。(記者范航瑜／攝影)
據市清潔局(DSNY)今年1月2日起正式執行的新法規，所有住宅垃圾必須放入不超過55加侖的密封垃圾桶，旨在減少市內堆積的垃圾袋，降低老鼠出沒風險。(記者范航瑜／攝影)

在滅鼠戰役中屢出奇招的紐約市府，將於本月底再推一項「創新方案」：老鼠避孕計畫。這項試點計畫於近日開啟試點，首先在哈林區特定鼠患嚴重區域發放避孕藥丸。市府表示，希望此舉將從源頭上減少老鼠數量。

市清潔委員會主席阿布魯(Shaun Abreu)是這項名為「弗拉科法案」(Flaco's Law)的主要推動者。該法案以去年因誤食老鼠藥而死亡的知名貓頭鷹弗拉科命名。阿布魯表示：「兩隻老鼠一年內可繁殖出1萬5000隻後代，我們必須從源頭解決問題。」他預計六個月內可在試點區域看到成效。

試點已從26日開始，施放的避孕藥丸帶有甜味，對老鼠具有吸引力，內含一種名為三萜內酯(triptolide)的化合物，能抑制雌鼠的卵巢功能及雄鼠的精子生成。包括善待動物組織(PETA)在內的動物福利團體對此計畫表示支持，認為避孕藥能有效減少寵物和野生動物誤食老鼠毒藥的風險。

市衛生局(Department of Health and Hygiene)表示，「弗拉科法案」將與現有的垃圾桶容器規則(containerization rules)協同運作。據市清潔局(DSNY)今年1月2日起正式執行的新法規，所有住宅垃圾必須放入不超過55加侖的密封垃圾桶，旨在減少市內堆積的垃圾袋，降低老鼠出沒風險。

然而，垃圾入桶也並非一勞永逸的解決方案。鼠患依然困擾一些老建築居民。家住曼哈頓上城的鄭女士表示，自己居住的褐砂石(brownstone)公寓樓年份久、設施陳舊，沒有專門垃圾處理區域，垃圾桶只能直接放在門外，夏天垃圾稍微一多就常見老鼠橫行，自己居住的三樓公寓也曾有老鼠闖入。她認為，樓宇管理不善也是問題之一，即使室內保持清潔，鄰居的不良衛生習慣仍可能引來鼠患。

「弗拉科法案」的通過正值人氣貓頭鷹弗拉科的意外死亡。去年2月，弗拉科在曼哈頓撞上大廈玻璃窗死亡，經過檢驗，發現弗拉科受到病毒感染，體內還有高濃度滅鼠藥。毒物檢驗確定，弗拉科接觸過紐約市常見的四種滅鼠藥。

紐約市 曼哈頓 寵物

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