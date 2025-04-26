限制紐約市內直升機使用提案過關 2029年底生效

紐約市議會近期通過立法，將限制直升機在市內的使用，包括觀光性質的飛行。(美聯社)

紐約市 議會近期通過立法，將限制直升機在市內的使用，包括觀光 性質的「非必要」飛行；此案在兩周多前的哈德遜河(Hudson River)墜機案後提出並通過，當時發生一起導致六名人員身亡的致命墜機事故，備受外界關注。

新通過的法案將於2029年12月生效，根據規定，未達最嚴格聯邦噪音標準的直升機，將不得在市營直升機場進行「非必要」起降，不過執法單位、醫療人員、新聞媒體、軍方及影視拍攝所需的飛行則不在此限。屆時市府將在與直升機場營運商及市經濟發展公司簽訂的新合約中，納入相關限制條款。

此法案旨在降低近年來因觀光與商務飛行所引起的噪音干擾，據統計，過去五年市民針對直升機噪音的投訴大幅增加。支持者認為，限制這類飛行可改善居民健康，降低高血壓、認知功能衰退等風險，同時提升公共安全，避免飛安事故，但也有反對者指出，此舉恐衝擊紐約的觀光與航空業，削弱城市吸引力。

市府發言人表示，能夠理解民眾在事故後要求直升機禁飛的呼聲，但也強調相關政策應以聯邦調查結果為依據；市府將致力於保障公共安全，同時也重視旅遊與航空業對本市經濟的重要貢獻。

直升機業者協會代表魯索(Josh Rousseau)指出，統一的聯邦管理對維持國家空域的安全與效率至關重要；他警告，禁止非必要飛行的立法，可能對經濟造成「極其重大的影響」。

但紐約州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)則支持限制措施，並在聽證會中表示，觀光與包機直升機每日所帶來的高分貝噪音，嚴重干擾了當地居民的生活品質，且已對健康與空氣品質造成長遠影響。

在10日的事故發生後，紐約市長亞當斯 (Eric Adams)表示，他支持以觀光與商業為目的的直升機飛行，認為這是城市生活的一部分，並能帶動經濟，而關鍵在於確保飛行安全及設備的妥善維護。