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堵車費案 聯邦運輸部辯護律師烏龍洩密

記者許君達╱紐約報導
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洩露的內部文件顯示，聯邦政府的代理律師對運輸部長達菲所提出的曼哈頓堵車費因違法而應撤銷的兩點理由基礎薄弱，很難幫助聯邦勝訴。圖為達菲接受紐約市長亞當斯邀請，在曼哈頓視察地鐵站。(取自市長辦公室)
洩露的內部文件顯示，聯邦政府的代理律師對運輸部長達菲所提出的曼哈頓堵車費因違法而應撤銷的兩點理由基礎薄弱，很難幫助聯邦勝訴。圖為達菲接受紐約市長亞當斯邀請，在曼哈頓視察地鐵站。(取自市長辦公室)

負責在曼哈頓堵車費相關訴訟中，擔任聯邦運輸部代理律師的紐約南區聯邦檢察官辦公室，23日晚間不慎擺烏龍，將一封內部機密備忘錄發送到聯邦法院的公開數據庫中，進而使機密內容曝光；根據信件內容，律師方面直言聯邦政府所援引辯護的法律基礎薄弱，極有可能會敗訴。

遭洩露的信件由三名聯邦律師於4月11日發送給運輸部，信中稱，運輸部長達菲(Sean Duffy)在為聯邦叫停堵車費辯護時，給出的兩個理由，包括「堵車費不屬於『價值定價試點計畫』(VVVP)所授權的範圍」，以及「堵車費旨在為MTA籌集資金、而非解決曼哈頓交通壅堵」，都在法理邏輯上站不住腳，幾乎不可能得到法庭的採納。

律師還就此提出解決方案，建議運輸部以管理和預算辦公室機構優先事項變更的理由，嘗試叫停曼哈頓堵車費，放棄此前一直堅持的「質疑堵車費合法性」策略，但也承認，這一論點成功的可能性同樣有限。

今年2月，在聯邦政府嘗試壓制紐約州方面叫停曼哈頓堵車費政策後，負責收費的大都會運輸署(MTA)向聯邦法院提起訴訟，旨在阻止聯邦的干預。在本案中，紐約南區聯邦檢察官辦公室的三名政府律師為聯邦代理辯護事務。

根據專業人士介紹，律師與其當事人以這種方式交流案情，並提供專業建議屬於常規操作，但將這種內部保密信件上傳至公共平台，實在屬於低級失誤，何況信件內容還暴露了當事人致命的弱點。

在洩密的烏龍發生約一小時後，信件已被撤下，紐約南區檢察官辦公室表示，這完全是一次無心之失。不過，運輸部發言人多賓斯(Halee Dobbins)則稱這種恥辱令人痛心，還暗示南區檢察官辦公室的忠誠度值得質疑，「是無能還是試圖抵抗？」

運輸部方面24日宣布，由於這場烏龍，他們已選擇更換辯護人，由司法部民事部門的律師接手代理。MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)當日在出席公開活動時拒絕討論這起事件，僅強調聯邦方面不能單方面取消堵車費。

堵車費 曼哈頓 MTA

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