堵車費案 聯邦運輸部辯護律師烏龍洩密
負責在曼哈頓堵車費相關訴訟中，擔任聯邦運輸部代理律師的紐約南區聯邦檢察官辦公室，23日晚間不慎擺烏龍，將一封內部機密備忘錄發送到聯邦法院的公開數據庫中，進而使機密內容曝光；根據信件內容，律師方面直言聯邦政府所援引辯護的法律基礎薄弱，極有可能會敗訴。
遭洩露的信件由三名聯邦律師於4月11日發送給運輸部，信中稱，運輸部長達菲(Sean Duffy)在為聯邦叫停堵車費辯護時，給出的兩個理由，包括「堵車費不屬於『價值定價試點計畫』(VVVP)所授權的範圍」，以及「堵車費旨在為MTA籌集資金、而非解決曼哈頓交通壅堵」，都在法理邏輯上站不住腳，幾乎不可能得到法庭的採納。
律師還就此提出解決方案，建議運輸部以管理和預算辦公室機構優先事項變更的理由，嘗試叫停曼哈頓堵車費，放棄此前一直堅持的「質疑堵車費合法性」策略，但也承認，這一論點成功的可能性同樣有限。
今年2月，在聯邦政府嘗試壓制紐約州方面叫停曼哈頓堵車費政策後，負責收費的大都會運輸署(MTA)向聯邦法院提起訴訟，旨在阻止聯邦的干預。在本案中，紐約南區聯邦檢察官辦公室的三名政府律師為聯邦代理辯護事務。
根據專業人士介紹，律師與其當事人以這種方式交流案情，並提供專業建議屬於常規操作，但將這種內部保密信件上傳至公共平台，實在屬於低級失誤，何況信件內容還暴露了當事人致命的弱點。
在洩密的烏龍發生約一小時後，信件已被撤下，紐約南區檢察官辦公室表示，這完全是一次無心之失。不過，運輸部發言人多賓斯(Halee Dobbins)則稱這種恥辱令人痛心，還暗示南區檢察官辦公室的忠誠度值得質疑，「是無能還是試圖抵抗？」
運輸部方面24日宣布，由於這場烏龍，他們已選擇更換辯護人，由司法部民事部門的律師接手代理。MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)當日在出席公開活動時拒絕討論這起事件，僅強調聯邦方面不能單方面取消堵車費。
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