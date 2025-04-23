我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭送畫像 描繪川普「鮮血、傷痕和勇氣」

教宗方濟各「移靈」聖伯多祿大教堂 供瞻仰遺容3天

紐約食品批發商：貨送中國都比清關便宜

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由於關稅已經高到無法接受，很多批發商選擇將等待清關的進口貨物運回中國，若兩國關稅和談數月未果，很多貨品可能會出現「熔斷」的現象。(記者劉梓祁╱攝影)
由於關稅已經高到無法接受，很多批發商選擇將等待清關的進口貨物運回中國，若兩國關稅和談數月未果，很多貨品可能會出現「熔斷」的現象。(記者劉梓祁╱攝影)

美中貿易戰持續延燒，在紐約從事進口批發的食品供應商備感壓力；業者表示，由於關稅已經高到無法接受，很多批發商選擇將已經到美國、正等待清關的進口貨物再運回中國，若兩國關稅和談數月未果，很多貨品可能會出現「熔斷」的現象。

通常當中國食材進入美國市場後，會先由進口批發商負責報關和初步分銷等，再由地區性的貿易公司將食材配送到中餐館或超市。客戶包括曼哈頓華埠老字號餐廳「合記(Hop Kee)」等的鴻旺貿易公司(Hong Won Trading)合夥人李永和表示，公司主要為紐約中餐館提供醬料、罐頭食品等食材，上游的進口批發商對關稅變動十分敏感，往往在政策發布後兩三天內就會調價。

李永和說，此次關稅戰，他已經經歷了來自批發商的三次漲價，而因應漲價，他也需向中餐館提價，「中餐館的海鮮醬現在價格還是40元一箱(六瓶)，下周就會漲到65元一箱。」

李永和說，以前的漲價都是一、兩元的小幅度變動，但現在的漲幅都是5元、10元、20元。此外除了調料和食材外，中餐廳的塑膠外賣盒因有高達80%進口自中國，目前也經歷了15%至20%的漲幅。

據李永和的觀察，供貨鏈上游的進口批發商，已經出現不敢進貨的情況，「他們現在想把已經到美國、但是還沒有清關的貨物運回中國，因為實在沒法承擔高昂的關稅」；他擔心，若這樣的狀況繼續僵持兩三個月，「會出現很多缺貨的現象」。

另一名不願具名的進出口批發業者表示，確實已經有同行暫停了部分來自中國大陸的貨品訂單，「冬菇、草菇、馬蹄這種美國找不到替代品的食材，肯定會出現供貨短缺」。這名業者也坦言，雖然他所在的公司從中國、台灣、東南亞等地都有進貨，「但中國所占比重最高，因為他們的貨品確實有物美價廉的優勢」。

在這名業者看來，此次貿易戰來勢洶洶，「關稅已經高到沒有辦法接受的地步，基本就是中美貿易脫鉤了」。儘管他所在的公司規模體量大、較有能力吸收一定成本，但他也觀察到，貿易鏈中每個的環節，都有漲價的亂象，而就連部分美國生產的亞洲食材，「雖然沒有漲價的必要，但是也有了漲價的動作」。

這名業者說，目前他所在的公司只調價了部分貨物，漲幅接近10%，但他還有數批訂單，會在兩、三個月後抵達美國，「我還是覺得兩國之間有機會把關稅談下來，否則會對整個貿易鏈、尤其是最為被動的消費者，造成前所未有的打擊。」

關稅 中餐館 貿易戰

上一則

REAL ID法規5月上路 換駕照搶預約至7月

下一則

電商漲價、轉運停擺 關稅衝擊華人網購
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美關稅到底能賺多少錢？PIIE：白宮吹牛皮、政府淨稅收將大減

美關稅到底能賺多少錢？PIIE：白宮吹牛皮、政府淨稅收將大減
美藉關稅清除非關稅障礙…逼迫各國就範

美藉關稅清除非關稅障礙…逼迫各國就範
聯準會理事庫格勒：關稅的影響恐超出預期 支持維持利率穩定

聯準會理事庫格勒：關稅的影響恐超出預期 支持維持利率穩定
關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

熱門新聞

王強2年前孤身走線到紐約，現在擁有穩定的生活、一個完整的家庭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元

2025-04-16 19:49
史島一名華裔青年因超速相關紀錄西雅圖入境遭扣押。圖為示意圖。(取材自CBP臉書)

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

2025-04-21 07:49
紐約市現金補助政策將在本月底恢復至疫情前的規定，申請者須在工作證明、就業培訓學習證明或殘疾證明中三選其一提交，否則將失去領取資格。(本報資料圖)

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

2025-04-18 07:47
紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）。路透

「反川」檢察官涉偽造記錄騙房貸 詹樂霞家門外躲記者

2025-04-16 12:14
由於關稅已經高到無法接受，很多批發商選擇將等待清關的進口貨物運回中國，若兩國關稅和談數月未果，很多貨品可能會出現「熔斷」的現象。(記者劉梓祁╱攝影)

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

2025-04-22 19:49
吳建錫特別舉例，番石榴糖這類過去經常放在餐館前台，供顧客免費取用的小零嘴，如今也成了高價品。(記者高雲兒╱攝影)

美中關稅衝擊紐約法拉盛超市、餐館

2025-04-21 06:45

超人氣

更多 >
少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪

少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪
矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座
夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老

夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老
越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國

越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國
關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜