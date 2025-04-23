紐約食品批發商：貨送中國都比清關便宜

由於關稅已經高到無法接受，很多批發商選擇將等待清關的進口貨物運回中國，若兩國關稅和談數月未果，很多貨品可能會出現「熔斷」的現象。(記者劉梓祁╱攝影)

美中貿易戰 持續延燒，在紐約從事進口批發的食品供應商備感壓力；業者表示，由於關稅 已經高到無法接受，很多批發商選擇將已經到美國、正等待清關的進口貨物再運回中國，若兩國關稅和談數月未果，很多貨品可能會出現「熔斷」的現象。

通常當中國食材進入美國市場後，會先由進口批發商負責報關和初步分銷等，再由地區性的貿易公司將食材配送到中餐館 或超市。客戶包括曼哈頓華埠老字號餐廳「合記(Hop Kee)」等的鴻旺貿易公司(Hong Won Trading)合夥人李永和表示，公司主要為紐約中餐館提供醬料、罐頭食品等食材，上游的進口批發商對關稅變動十分敏感，往往在政策發布後兩三天內就會調價。

李永和說，此次關稅戰，他已經經歷了來自批發商的三次漲價，而因應漲價，他也需向中餐館提價，「中餐館的海鮮醬現在價格還是40元一箱(六瓶)，下周就會漲到65元一箱。」

李永和說，以前的漲價都是一、兩元的小幅度變動，但現在的漲幅都是5元、10元、20元。此外除了調料和食材外，中餐廳的塑膠外賣盒因有高達80%進口自中國，目前也經歷了15%至20%的漲幅。

據李永和的觀察，供貨鏈上游的進口批發商，已經出現不敢進貨的情況，「他們現在想把已經到美國、但是還沒有清關的貨物運回中國，因為實在沒法承擔高昂的關稅」；他擔心，若這樣的狀況繼續僵持兩三個月，「會出現很多缺貨的現象」。

另一名不願具名的進出口批發業者表示，確實已經有同行暫停了部分來自中國大陸的貨品訂單，「冬菇、草菇、馬蹄這種美國找不到替代品的食材，肯定會出現供貨短缺」。這名業者也坦言，雖然他所在的公司從中國、台灣、東南亞等地都有進貨，「但中國所占比重最高，因為他們的貨品確實有物美價廉的優勢」。

在這名業者看來，此次貿易戰來勢洶洶，「關稅已經高到沒有辦法接受的地步，基本就是中美貿易脫鉤了」。儘管他所在的公司規模體量大、較有能力吸收一定成本，但他也觀察到，貿易鏈中每個的環節，都有漲價的亂象，而就連部分美國生產的亞洲食材，「雖然沒有漲價的必要，但是也有了漲價的動作」。

這名業者說，目前他所在的公司只調價了部分貨物，漲幅接近10%，但他還有數批訂單，會在兩、三個月後抵達美國，「我還是覺得兩國之間有機會把關稅談下來，否則會對整個貿易鏈、尤其是最為被動的消費者，造成前所未有的打擊。」