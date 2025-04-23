近1年肉蛋貴8.9% 紐約都會區整體商品漲幅全美居首

數據顯示，紐約都會區過去一年中食品及生活必需品整體消費水平漲幅居全美之冠，其中肉蛋漲幅近9%，但蔬果有所下降。(記者許君達／攝影)

最新統計數據顯示，紐約都會區在過去一年，包括食品和生活必需品在內的總體商品價格，上漲幅度居全美之首，其中禽肉、蛋類、魚類食品價格漲幅近9%，乳製品價格漲幅為5.1%。紐約華人 居民表示，雞蛋 漲價確實有感，以往20元可以買做一桌子菜的食材，如今只能買條魚。

這項研究由金融機構SmartAsset發布，研究對象為包括紐約在內的全美12大都會區，研究內容為2024年3月至2025年3月間，聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)公布的物價指數。

研究結果顯示，包括紐約市、新州澤西市及紐瓦克市在內的紐約都會區，其食品雜貨總體價格指數增長3.3%，位於所有都會區列表的中等偏上位置，物價波動幅度小於夏威夷、佛州及明州等遭遇過極端氣候災害的區域。而在全部品類的漲幅排名中，紐約都會區則位列全美最高。

數據顯示，紐約都會區禽肉及蛋類食品價格的漲幅為8.9%，略低於洛杉磯、華府和丹佛市；乳製品價格漲幅為5.1%，低於達拉斯但遠高於其他都會區；穀物及烘焙類食品漲價0.3%，價格基本平穩；蔬菜水果類價格則有所下降，降幅為1.3%。

此外，由於紐約地區原本消費水平就較高，因此在外用餐的價格增長3%。根據數據，紐約都會區的日常必需品價格在任何單項中的變化幅度都不是最突出的，但綜合所有品類看，整體價格漲幅依舊為全美最高。

幾乎所有接受本報訪問的華人消費者均表示，在過去一年，雞蛋的漲價令他們印象最深刻，與數據所反映的趨勢吻合。但也有受訪者認為，酪梨、草莓等水果的價格高漲，這一印象則與蔬果價格下降的數據有出入。

在曼哈頓東百老匯一間超市採購的吳女士表示，她一年前還在對這裡「20元能買到可做一桌菜的海鮮和蔬菜」的價格水平感到驚訝，但現在20元好像只夠買一條魚了。

根據研究結果，過去一年中波士頓 和達拉斯都會區的食品雜貨價格總體出現下降趨勢，其中波士頓的蔬菜水果降價幅度超過六個百分點，而達拉斯的肉蛋價格僅增長了2.1%。