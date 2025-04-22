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紐約市公車準點率僅69% 快速巴士更低

記者許君達／紐約報導
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市主計長蘭德發布報告，指紐約市公車系統的旅速、準點率和串車情況，均令人不容樂觀，並建議擴展特選公車(SBS)系統的覆蓋範圍。(記者許君達／攝影)
市主計長蘭德發布報告，指紐約市公車系統的旅速、準點率和串車情況，均令人不容樂觀，並建議擴展特選公車(SBS)系統的覆蓋範圍。(記者許君達／攝影)

紐約市主計長蘭德(Brad Lander)近日發布報告，指出紐約市公車系統的運行速度、準點率和可靠性均不盡如人意，平均準點到達率僅為69%，而原為快速通勤而開設的快速巴士，準點率更低。

數據顯示，紐約市內公車當前日均運送110萬人次，在新冠疫情後，公車的客流增長出現停滯，2024年全年客流量僅4億1000萬人次，僅達到疫情前2019年的三分之二。報告指出，造成客流萎靡的主要原因與公車系統性能有關，並從平均旅速、準點率和串車三大方面分析公車性能。

根據報告，2024年紐約市公車平均旅速為每小時8.17哩，其中史島和皇后區線路旅速稍高，另外三區則低於平均水平，旅速最慢的曼哈頓，公車每小時的運行效率僅6.29哩。

準點率指公車在時刻表規定的時間內或晚點不超過五分鐘，報告發現，全市公車線路的平均準點率為69%，且不同線路之間差異極大。在全市18條準點率達不到半數的線路中，有15條聯絡郊區與曼哈頓的快速巴士線路，而準點率最低的QM5線，僅有33%的機率能準時到站，其他準點率低於四成的四條線路，也全為聯絡皇后區與曼哈頓的快巴。

串車指車輛在運行過程中由於路況等原因，導致間隔不穩定的情況，當同線路的兩輛同向車輛之間的實際間隔，小於表定間隔的四成，便屬於串車。紐約市現有74條線路的串車率在20%以上。串車會導致乘客等候時間不均，且經常出現一輛車過於擁擠、後車則空駛的資源浪費現象。紐約市目前有239條線路表定發車間隔在10分鐘以內，意味著理想情況下，乘客的平均等待時間不會超過5分鐘，然而事實上，其中128條線路的乘客平均等待時間超過10分鐘，這便是由於串車造成的。

報告指出，全市現有的18條特選線路(SBS)平均旅速和準點率均遠高於其他線路，並呼籲擴大SBS系統，尤其是跨區和跨橋隧的SBS線路。報告建議優先考慮數條擴大方案，包括整合現有線路，實現從曼哈頓至布朗士和從南布碌崙至皇后區阿斯托里亞(Astoria)的連通，並開闢從布碌崙弗萊布許(Flatbush)經曼哈頓大橋至曼哈頓堅尼路(Canal St)、從布碌崙市中心至長島市，以及從布碌崙至甘迺迪機場三條新路廊。此外，報告還建議利用堵車費開徵，使進入曼哈頓車輛減少的機會，參照14街公車專用道的模式，在收費區內的繁忙路段增設排他性的專用道，同時加強專用道執法，以提升公車的路權和運行效率。

曼哈頓 紐約市 布碌崙

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