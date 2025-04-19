聯邦期限將至堵車費無喊停跡象 法官駁回反對訴訟強化州府立場

MTA指出，實施堵車費後，公共運輸搭乘人次上升，市中心車流下降，計畫每月帶來約5000萬元收入。(記者范航瑜╱攝影)

隨著聯邦政府設定的最後期限將至，紐約並未出現任何取消堵車費 的跡象。聯邦法官萊曼(Lewis J. Liman)17日駁回了多項反對該政策的訴訟，進一步鞏固了州府的法律立場。

提出訴訟的包括兩個市民聯盟、教師工會和卡車司機協會，他們均主張堵車費審查程序不當、對駕駛者不公平，或將造成部分社區車流增加。萊曼認為這些論點不予採納，駁回了訴訟。

反對方代表律師萊斯特(Jack L. Lester)表示裁決結果在「預料之中」，但將持續推動訴訟，要求州與聯邦進行更全面的社會經濟影響評估。他強調，堵車費對工薪階層造成了不成比例的負擔。

大都會運輸署(MTA )亦已對川普政府提起反訴，要求法院阻止聯邦撤銷其收費權限。根據法院文件，雙方已同意將爭議納入現有訴訟審理，並定於秋季開庭。

據運輸部設定時程，20日(周日)是紐約州 自行撤回堵車費計畫的最後期限，但MTA目前並無計畫取消收費，交通攝像頭仍繼續使用。聯邦政府也在法院文件中承認，即便訴訟仍在進行，攝像系統可持續運作數月。

聯邦助理律師塔爾琴斯卡(Dominika Tarczynska)日前強調，運輸部長達菲(Sean Duffy)可在20日後決定是否採取進一步措施，「可能意味著任何事都可能發生」。

此前，運輸部已於3月21日發函要求紐約停止收費，遭MTA拒絕。其後聯邦再給予30天協商期至本月20日，但MTA明言將無視此要求，霍楚也揚言「我們不會回頭」，代理律師卡普蘭(Roberta Ann Kaplan)表示，除非法院頒布禁制令，否則收費不會停止。

MTA指出，實施堵車費後，公共運輸搭乘人次上升，市中心車流下降，計畫每月帶來約5000萬元收入。但包括曼哈頓華埠在內的不少商家表示，顧客人數減少、營收受損。

民意調查對此議題意見亦分歧較大，昆尼別克大學(Quinnipiac University)3月調查顯示，54%受訪者反對堵車費，但49%不滿川普單方面終止政策。馬里斯特大學(Marist)民調顯示，近六成紐約州居民支持取消計畫，但紐約市民仍是最支持堵車費的群體。