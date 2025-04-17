遮擋、汙損、偽造車牌罰款50元 紐約市上路

市府遮擋車牌執法啟動，違者將處以50元罰款。(記者劉梓祁╱攝影)

自16日(周三)起，紐約市 車主若被查獲使用被遮蔽或偽造的車牌，將面臨50元罰款，此舉為市府與州府於今年1月宣布的新一輪整頓，意在杜絕逃漏收費並提升街道安全。

根據新規定，若車牌遭到任何形式的阻擋、汙損或違規安裝，車主可面臨50元罰款，且該罰則也適用於停放中、無人駕駛的車輛。市府官員指出，任何形式的車牌覆蓋物、骯髒或難以辨識的號牌，和以任何方式安裝導致車牌不易閱讀的情形，皆屬違規「遮擋」範疇。

此外，針對車輛登記貼紙(Registration Sticker)及車輛識別碼(VIN)等資訊，一旦遭到遮蓋亦屬違規。根據新規定，車主必須確保車牌能被攝影機清晰拍攝並辨讀，故不得使用任何玻璃、塑膠或其他變形或反光材料覆蓋；同時，號牌必須穩固固定於車身，且安裝位置需維持在離地高度12至48吋之間。

新規也明確要求，禁止使用假造或變造車牌，也不得利用車輛本身或車內物品來掩蓋號牌。任何會遮擋車牌、登記貼紙、車輛識別碼等資訊的車罩一律禁止；若車罩影響違規停車車輛的檢查或拖吊，同樣視為違規。

市交通局(DOT)局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，此舉為政府針對「幽靈車」展開的整頓行動之一。截至目前為止，市政府已在全市查扣超過7萬3000輛幽靈車。「幽靈車」多指經過修改的號牌，旨在躲避自動車牌識別攝像頭的偵測；有車主透過反光噴霧、透明薄膜，甚至對號牌字符進行改動來達到這一目的。

此外，根據去年通過的州交通法，對於相同違規行為，將可處以100至500元不等的罰款。

根據公民預算委員會(Citizens Budget Commission)發布的報告，2023年紐約市因車主遮擋車牌以逃避路橋費、紅燈及超速攝影機稽查，導致損失逾1億元。

市府官員強調，相關措施的最終目的在於加強對危險駕駛的追究責任，並使更多收取的費用，可用來投入公共交通和城市基礎建設，確保街道與交通環境的安全與公平。

今年1月起，紐約市曼哈頓堵車費 也開始徵收，以籌集150億元用於維修與改善地鐵 系統。