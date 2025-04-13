皇后區第26學區出勤率 全市第一 將於下學年大幅增聘師資

第26學區委員會表示，預計將新增96名教師與五名副校長，以配合小班制政策實施。(視頻會議截圖)

皇后區第26學區 近日公布最新教育政策與統計數據，在推動小班制教學與提升學生出勤率方面成果顯著。根據市教育局 最新報告，該學區在日常出勤率達94.5%，居全市學區之首，慢性缺勤率(Chronic Absenteeism)僅為16.0%，遠低於全市平均的32.4%。此外，學區也預告將於下學年大幅增聘師資，以配合紐約州 「小班制」的實施，為學生提供更優質、更充裕的教學環境。

根據市教育局發布的統計資料，第26學區整體出勤率由2024年3月底的94.4%微幅上升至94.5%，高於全市平均的90%。而慢性缺勤率則從前一年的18.4%下降至16%，同樣遠低於全市平均32.4%。

數據也顯示，幾乎所有族裔學生的出勤率均有提升，慢性缺勤率同步下降。亞裔學生的日常出勤率仍保持在全學區最高的95.6%，而無家可歸的學生也從去年的90.3%提升至92%。其他族裔學生的出勤率也略有上升。

根據市教育局最新報告，第26學區在日常出勤率達94.5%，居全市五大行政區之首。圖為視頻會議。(視頻會議截圖)

根據紐約州小班制法案，自2025學年起，幼兒園至三年級每班最多20人，四至八年級班級不得超過23人，高中為25人。第26學區預計將新增96名教師與五名副校長，以配合政策實施。

學區表示，去年6月時尚未獲得任何相關經費，僅在夏季爭取到四個教師名額，而今年則大幅擴增至百人的等級。目前已有16所學校提交空間調整與教室配置計畫，校方亦同步組建教師甄選委員會，預計提前於本學年內完成大部分人力補足作業。