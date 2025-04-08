聯邦與MTA達成協議 堵車費最短可收至10月底

大都會運輸署與聯邦政府達成協議，曼哈頓堵車費至少會實施至10月底，屆時再由法官裁決是否繼續實施。(本報檔案照)

大都會運輸署(MTA )與聯邦政府近日達成協議，同意收取堵車費 的政策最少可以執行至10月底。雙方簽署了這項實施堵車費時限的協議後，已於4日將其遞交給紐約南區聯邦法院法官萊曼(Lewis Liman)。

根據協議內容，MTA與聯邦政府將在10月底前最後完成遞交給法官的有關堵車費的動議。之後，法官將對是否繼續收取堵車費做出最終裁決。

總統川普在競選期間就曾承諾要廢除曼哈頓 的堵車費。在他上任後的2月，運輸部下轄的聯邦公路管理局給紐約州當局發函稱，聯邦撤銷了旨在批准堵車費計畫的「價值定價試點計畫」(VVVP)，該計畫的終止時間為今年3月21日，因此紐約州當局必須在3月21日前停止在曼哈頓收費區內的聯邦資助公路上收費。

由於紐約州和負責收費的大都會運輸署此前均拒絕從命，聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)曾於上月20日在社群平台上發布消息，將紐約終止收取曼哈頓堵車費的最後期限延長30天，至4月20日。

MTA主席利博(Janno Lieber)3月曾表示，除非法官發布正式裁決，MTA不會停止收取堵車費。對於利博的言論以及MTA與聯邦政府這次達成的協議，法官萊曼仍未做出回應。

市長亞當斯(Eric Adams)日前邀請達菲到曼哈頓視察地鐵站，並搭乘了B線地鐵列車。達菲在行程中批評堵車費「根本不公平」且具有「階級歧視」。

與此同時，MTA大力強調收取堵車費緩解了曼哈頓60街以下的交通堵塞問題，車輛行駛更流暢，行人流量增加，連噪音投訴都減少了。MTA還表示，實施堵車費後，收費區的商業活動不減反增，比如百老匯觀眾人數增加近20%，餐廳訂位成長5%，民眾無需過度擔心。MTA稱，收取的堵車費將用於提升MTA的服務，比如在華埠及周圍的地鐵站實現無障礙化。