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法拉盛房東告房客欠租5個月 法庭和解：3個月內搬遷

記者尤昱程╱紐約報導
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法拉盛一名華裔房東，因租客長期未交租，將她告上法院。圖為示意圖。(美聯社)
法拉盛一名華裔房東，因租客長期未交租，將她告上法院。圖為示意圖。(美聯社)

由於租客長達五個月未交租，一名華裔房東將租客告上法庭，該租賃糾紛7日在皇后區民事法庭(Queens Civil Court)達成和解，在法官的主持下，雙方協議租客須於三個月內遷出，房東及租客不得直接聯繫，房東則保留另案追討欠租。

房東徐女士的房屋位於皇后區法拉盛博生大道(Parsons Blvd.)，她將房屋分租給租客張女士及她86歲的母親，但張女士卻表示因為環境噪音和精神壓力無法正常休息與工作，導致房租中斷，自2023年11月起就未繳租金

徐女士將張女士告上法庭，根據徐女士的代表律師津姆(Craig Zim)表示，租客張女士自2023年11月1日起未再繳交房租，直至2024年5月，房東於去年4月透過律師寄出終止通知，但因僅給予30天，未符合法律所規定的60天通知期，訴訟程序因此面臨技術性挑戰。

津姆說，「根據紐約州法律，租期超過一年，終止租約須提前60天通知。這是本案初期最大的漏洞。」

案件原訂進入審理程序，庭上過程轉為協商。租客律師表示手中持有錄音檔，內容為房東多次高聲喊叫，並已備妥翻譯版本。他指出當事人與86歲母親同住，因環境噪音和精神壓力無法正常休息與工作，導致房租中斷。張女士則說，「如果能正常休息，我其實想付房租，但根本沒辦法出去賺錢。」

雙方另有爭議在於地下室用途。租客主張曾有人居住，質疑構成違法出租，依「多戶住宅法」(Multiple Dwelling Law)第301條，房東可能因此喪失收租權限。津姆則說，地下室僅為儲藏用途，並未提供居住空間，「我們有照片為證，對方也未提出證人」。

在法官協助下，雙方達成和解。協議內容包括，租客於90天內遷出、雙方不得直接接觸、後續爭議由律師處理，法院保留執行權限。房東將另案提出民事訴訟，要求追討欠租。津姆說，「這項協議等同法院判決結果，若走完訴訟程序，強制執行也至少需兩個月，如今能省下時間與成本。」

協議中另加入行為條款，如三個月內發生騷擾或不當接觸，雙方可申請法院介入。租客律師表示，當事人已長期承受壓力，為保障安全，他已承諾若對方再有不當行為，將無償協助申請執行。

庭審結束後，津姆說，「我一向建議當事人，最理想的結果不是打到底，而是在法庭內部解決爭議。這樣能確保雙方都知道結果，也比較可控。」

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