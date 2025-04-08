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法拉盛租賃糾紛 對協議感受分歧 租客：像住地獄

記者尤昱程╱紐約報導
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租客張女士在庭審後受訪時表示，母女兩人長期面對老鼠出沒與噪音困擾。(美聯社)
租客張女士在庭審後受訪時表示，母女兩人長期面對老鼠出沒與噪音困擾。(美聯社)

皇后區法拉盛博生大道(Parsons Blvd.)一處房屋租賃糾紛經皇后區民事法庭調解，雙方達成租客三個月內遷出的協議，但對結果的感受明顯分歧；房東表示對方拖欠房租、行為無理，希望此案能提醒其他房東留意租賃風險；租客則認為環境惡劣影響生活與工作，因無力搬遷才陷入僵局，並坦言對協議感到不滿但選擇接受。

租客張女士在庭審後受訪時表示，母女兩人長期面對老鼠出沒與噪音困擾，「每天都有老鼠跑，房東經常咆哮，根本無法好好休息。」她說，如果能有穩定生活，她願意繳房租，但因精神壓力大、身體狀況差，加上無法外出工作，才導致房租中斷。

張女士也說，搬入初期自行裝修、更換冷氣與油漆，總共投入逾萬元開銷，但最終仍無法換得安穩生活。她說，「我媽媽80多歲，當初選擇這地方是因為離教會近，希望能夠平靜安穩生活，沒想到卻像住在地獄裡。」對於協議結果，她坦言「不開心」，但不想要再跟對方一般見識，也只能選擇接受。

另一方面，房東徐女士表示，整起事件讓她疲憊不堪。她說，「租客的房租從去年11月開始一毛不付，還反過來罵我，實在離譜。」她強調地下室從未出租，只用來放置物品，對方藉故攻擊，目的只是拖延不搬。

她也提到，對方曾提出六個月搬遷期並要求遣散費，甚至以報稅問題為由威脅。最終在律師建議下接受協議，她說，「欠租還要求我要付遣散費，從來沒有聽過這種事」。

房東律師津姆則表示，此案反映許多房東忽略法律細節，可能在程序上吃虧。他說，「租約終止通知、證據準備都要及早規畫，不要等事發才補救」。

租客 皇后區 法拉盛

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