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MTA攜華埠民代宣布：堵車費收入促地鐵無障礙化

記者劉梓祁╱紐約報導
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MTA宣布堵車費收入將用於華埠旁地鐵站的無障礙升級，在符合殘疾人使用標準的同時繼續建設可負擔住房。(記者劉梓祁╱攝影)
MTA宣布堵車費收入將用於華埠旁地鐵站的無障礙升級，在符合殘疾人使用標準的同時繼續建設可負擔住房。(記者劉梓祁╱攝影)

大都會運輸署(MTA)和市經濟發展機構(EDC)4日在曼哈頓華埠旁宣布，將啟動一系列項目促地蘭西街/艾塞克斯街(Delancey St-Essex St)地鐵站實現無障礙化，在符合「殘疾人法案」(ADA)標準的同時，繼續在站點上方開發可負擔住房，而這些改造將由曼哈頓堵車費的收益提供資金支持。

據MTA，這筆資金支持早已列入2020至2024年的建設計畫中，MTA主席利博(Janno Lieber)表示，該站位於下東城的心臟地帶，不僅是曼哈頓的重要換乘樞紐，也服務於依賴公共交通的周邊社區，主要由長者、工薪階層和低收入群體構成。

利博將新項目稱作「三贏」方案，「這個社區已經開始感受到堵車費政策帶來的積極影響，不僅交通暢通、喇叭聲變少，且交通車禍今年以來減少了25%」，他說，社區不僅得到這個項目，而且還有大部分經費來自堵車費的收益。

此外，該站上方的「艾塞克斯街綜合開發」(Essex Crossing)項目也將同時推進。根據市經濟發展機構營運長博琪(Melissa Román Burch)，該項目的第九地塊將於2026年動工，提供99個全新住宅單位，至此，整體建設計畫將達到1100戶住宅單元，其中50%為可負擔住房。

同時，負責建設的地蘭西街開發合夥企業(Delancey Street Associates)將向MTA提供通行權，在街角建造一部直通F、M、J和Z線地鐵站的電梯。另外，MTA還將改造三部電梯，令乘客在站內所有線路之間實現無台階換乘，並推進新地鐵站入口的設計。

國會眾議員高德曼(Dan Goldman)將新進展稱為「堵車費政策的直接成果」，並強調若沒有堵車費，這項工程根本無法啟動，「必須記住，堵車費雖然在初期有成本，但帶來的效益是多方面的」。州眾議員李榮恩(Grace Lee)、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)和市議員馬泰(Chris Marte)也到場支持。

據MTA統計，此站每天服務約6萬8000名乘客，另根據紀錄，艾塞克斯街綜合開發項目在2012年獲批，總建築面積接近200萬平方呎，包涵零售商業空間、辦公場域和綠地區域。目前，已建成有新艾塞克斯市場(Essex Market)、7.5萬平方呎的零售空間和6.4萬平方呎的社區空間。

堵車費 地鐵站 MTA

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