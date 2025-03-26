我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI輔助 得來速出餐正確率提高3％

被捕1天後 以色列釋放奧斯卡紀錄片巴勒斯坦導演

市長初選倒數3個月 葛謨民調領先 80%選民拒投亞當斯

記者顏潔恩╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
據最新民調顯示，前紐約州長葛謨在民主黨參選人中獲得最高支持率。圖為他過去作為州長參加活動。(取自Flickr)
據最新民調顯示，前紐約州長葛謨在民主黨參選人中獲得最高支持率。圖為他過去作為州長參加活動。(取自Flickr)

距離紐約市長初選還有三個月，最新民調顯示，在民主黨參選人中，前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)獲得最高的41%支持率，緊隨其後的為皇后區州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)；同個民調也指出，民主黨高達80%的選民表示，不會給予現任市長亞當斯(Eric Adams)支持，其支持率在本次民調為第四名。

由Honan策略集團發布的民調25日顯示，葛謨在民主黨參選人的民調結果中獲得41%得票率，在他還未宣布競選前的多個民意調查，也早就披露他的高人氣；據悉，葛謨這幾周來已籌集150萬元，並獲得多個政治組織、工會支持，當中不少曾是亞當斯的支持者。

葛謨的發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)表示，大家都知道紐約市正處於危機之中，紐約客相信葛謨是一位擁有豐富經驗、有成績的參選人，他有能力解決紐約市面臨的問題，打造一個對所有人來說更安全、更負擔得起的地方。

調查還顯示，亞當斯以6%支持票排名第四，與其他民主黨參選人比較相對落後，共80%的選民表示，「無論亞當斯再說什麼、或再做什麼，都不會在初選中投票給他」；有消息指，亞當斯若初選失利，可能考慮會以獨立人士身分參選，針對此傳言亞當斯並未否認。

針對該民調，亞當斯競選發言人夏皮羅(Todd Shapiro)堅稱，民調未展現亞當斯在選民中的全部支持程度，「這些所謂的民調往往存在缺陷，無法反映市長從普通紐約人那裡獲得的支持」，並表示亞當斯仍專注於取得成果、而不是追逐政治頭條新聞。

被視為社會主義者的馬姆達尼，其競選活動在過去幾個月中勢頭強勁，在本次民調中獲18%支持率；對此他表示，自己將是最有可能擊敗葛謨的有力參選人，鑑於目前落後的部分原因是56%的選民還不了解自己；支持率排名第三的是市主計長蘭德(Brad Lander)、 前市主計長斯靜格(Scott Stringer)、市議長歐德思(Adrienne Adams)支持率則為4%，並列於亞當斯之後的第五。

亞當斯 民調 葛謨

上一則

遊民所業主告周邊5華裔屋主 居民持續抗爭
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

警惕員工批評川普 紐約市府設「追蹤表」審查言論

警惕員工批評川普 紐約市府設「追蹤表」審查言論
亞當斯政府再失1員 市長合同服務辦公室主任辭職

亞當斯政府再失1員 市長合同服務辦公室主任辭職
皇后區非裔州、市議員挺葛謨選紐約市長 亞當斯未獲列名

皇后區非裔州、市議員挺葛謨選紐約市長 亞當斯未獲列名
紐約皇后區非裔議員挺葛謨選市長 亞當斯未被列名

紐約皇后區非裔議員挺葛謨選市長 亞當斯未被列名

熱門新聞

隨著川普政府對移民政策的收緊，華人職介所老闆表示，由於雇主擔心雇用無合法身分的移民會觸犯法律，現金工的需求大幅下降。(記者高雲兒╱攝影)

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

2025-03-24 07:41
紐約大都會運輸署(MTA)19日宣布，將停售象徵地鐵文化的MetroCard。(記者劉梓祁╱攝影)

揮別地鐵卡 紐約MTA將停售MetroCard

2025-03-19 19:49
原計畫翻修布碌崙86街2501號，並與市府合作興建遊民所的開發商「Sandhu Builders」，如今正面臨貸款糾紛。房地產融資公司紐約州最高法院提出止贖訴訟，希望法院允許融資方沒收該建築並將其法拍。(記者馬璿／攝影)

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

2025-03-21 06:49
盡管法拉盛仍擁有皇后區最便宜的統倉公寓，但上漲趨勢仍然很明顯。(記者高雲兒╱攝影)

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

2025-03-22 06:59
根據市警局最新消息，一名51歲女子的遺體23日早晨被發現在托騰堡公園東河水域漂浮，圖為該公園。(本報檔案照)

紐約貝賽公園附近驚見浮屍 確認為法拉盛華女

2025-03-24 14:28
為減少行人與行車事故，市府將在布朗士、皇后區、布碌崙(布魯克林)及史泰登島設立新的「區域限速區」，將列管區域車速上限將降至每小時20哩。(記者馬璿╱攝影)

交通局擴大「限速區」 4處社區限速降至20哩

2025-03-21 02:26

超人氣

更多 >
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由

川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查