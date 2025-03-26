市長初選倒數3個月 葛謨民調領先 80%選民拒投亞當斯

據最新民調顯示，前紐約州長葛謨在民主黨參選人中獲得最高支持率。圖為他過去作為州長參加活動。(取自Flickr)

距離紐約市長初選還有三個月，最新民調 顯示，在民主黨參選人中，前紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)獲得最高的41%支持率，緊隨其後的為皇后區州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)；同個民調也指出，民主黨高達80%的選民表示，不會給予現任市長亞當斯 (Eric Adams)支持，其支持率在本次民調為第四名。

由Honan策略集團發布的民調25日顯示，葛謨在民主黨參選人的民調結果中獲得41%得票率，在他還未宣布競選前的多個民意調查，也早就披露他的高人氣；據悉，葛謨這幾周來已籌集150萬元，並獲得多個政治組織、工會支持，當中不少曾是亞當斯的支持者。

葛謨的發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)表示，大家都知道紐約市正處於危機之中，紐約客相信葛謨是一位擁有豐富經驗、有成績的參選人，他有能力解決紐約市面臨的問題，打造一個對所有人來說更安全、更負擔得起的地方。

調查還顯示，亞當斯以6%支持票排名第四，與其他民主黨參選人比較相對落後，共80%的選民表示，「無論亞當斯再說什麼、或再做什麼，都不會在初選中投票給他」；有消息指，亞當斯若初選失利，可能考慮會以獨立人士身分參選，針對此傳言亞當斯並未否認。

針對該民調，亞當斯競選發言人夏皮羅(Todd Shapiro)堅稱，民調未展現亞當斯在選民中的全部支持程度，「這些所謂的民調往往存在缺陷，無法反映市長從普通紐約人那裡獲得的支持」，並表示亞當斯仍專注於取得成果、而不是追逐政治頭條新聞。

被視為社會主義者的馬姆達尼，其競選活動在過去幾個月中勢頭強勁，在本次民調中獲18%支持率；對此他表示，自己將是最有可能擊敗葛謨的有力參選人，鑑於目前落後的部分原因是56%的選民還不了解自己；支持率排名第三的是市主計長蘭德(Brad Lander)、 前市主計長斯靜格(Scott Stringer)、市議長歐德思(Adrienne Adams)支持率則為4%，並列於亞當斯之後的第五。