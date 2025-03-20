華埠寺廟遭遊民破壞 社區促市府正視宗教仇恨警訊

18日凌晨，一名遊民闖入派克街(Pike St,)的祟德寺，砸毀寺內觀音像及供品。(崇德寺提供)

曼哈頓華埠 再次發生宗教場所遭破壞事件，一名遊民 18日在社區內大肆破壞五處寺廟及一處道觀，砸毀寺內觀音像及供品等，引發社區強烈反應；20餘名居民翌日在寺廟前集會，呼籲社區為寺廟籌款，並敦促市府正視華埠承擔過多遊民所等不利設施的問題。

根據市警局，華埠五分局在18日早上8時接報，指包厘街(Bowery)20號「黃大仙祠」發生刑事破壞案，一名與寺廟無關的男子闖入並破壞多件財物。

抓捕紀錄顯示，嫌犯名為歐陽泰宏(Taihong Ouyang, 音譯)，現年49歲，無固定住所。警方在隨後的調查中發現，他與同日凌晨發生在華埠的多起宗教場所破壞案有關。

知情人表示，歐陽在同一天，曾破壞華埠黃大仙祠、大乘寺、普照寺、嵩德寺、佛恩寺、觀音寺共五家寺廟及一家道觀，破壞行為包括砸碎窗戶、門、破壞燈具、書架、觀音雕塑等，造成損失在數百元至1萬元不等。他此前未有被捕紀錄，現被警方以多項罪名指控，包括不同等級的仇恨犯罪、刑事破壞和入室盜竊。

祟德寺發言人楊繩華表示，案發當日凌晨1時，嫌犯翻越寺廟後方圍欄，用滅火器砸毀了觀音像，5時左右又回到現場破壞供品。

華埠社區人士王鏑表示，崇德寺歷史悠久，數十年來一直是華埠社區信仰與文化的象徵，「雖然事件令人震驚與痛心，但我們希望大家化悲痛為行動，一起募款，幫助修復受損的觀音像。」

民主黨第65選區領袖于金山指出，宗教場所破壞在華埠並非頭一遭。于金山信奉天主教，去年10月，他常去的顯聖容天主教堂遭遇襲擊，彩色玻璃窗被砸毀，修復時間或達一年。「祟德寺遭襲暴露了宗教場所安全保障的嚴重問題，華埠自古以來尊重各種信仰，我們強烈譴責惡意攻擊。」

王鏑指出，近年來，華埠承擔過多的遊民所與社會服務機構，而市府未能公平分配資源，造成華埠社區負擔過重，影響居民生活質量。「這樣的政策極為不公。」

于金山表示提出四項訴求：一是警方應加強華埠宗教場所的巡邏；二是檢方需嚴格處理宗教破壞案件，不要再隨意釋放罪犯；三是希望州議會能通過強制治療精神病患的法案；四是華埠不得再增設遊民所，要求停止設立東百老匯 91號遊民所。

「美國是一個尊重宗教自由的國家，華埠更是對各宗教開放包容的社區。宗教仇恨事件在華埠屢次發生，已經成為警訊，社區應該團結一致採取行動，減少此類犯罪，」于金山說。