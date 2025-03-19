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孟昭文、米克斯 力反削減醫療補助計畫

記者高雲兒／紐約報導
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孟昭文提到，許多選民曾向她表示，失去補助將使他們無力負擔處方藥物、就醫與預防性檢查。(記者高雲兒／攝影)
孟昭文提到，許多選民曾向她表示，失去補助將使他們無力負擔處方藥物、就醫與預防性檢查。(記者高雲兒／攝影)

美國國會眾議員米克斯(Gregory Meeks)與孟昭文18日在皇后區召開記者會，就共和黨提出的削減醫療補助計畫(Medicaid)方案表達強烈反對，表示若該計畫實施，將對數十萬皇后區居民的健康保障造成嚴重影響。

孟昭文說，皇后區依賴醫療補助計畫的民眾是最脆弱的群體，僅在她的選區，就有超過28萬人仰賴此計畫生存。許多選民曾向她表示，失去補助將使他們無力負擔處方藥、就醫與預防性檢查，徹底摧毀他們的生活。 共和黨此舉將導致皇后區的低收入者、兒童、病患及長者失去基本的醫療保障，只為替全國最富有的階層提供稅收優惠，「這是極不道德的。」

孟昭文也特別擔憂計畫對醫療機構的影響，表示以皇后區醫院為例，醫療補助的補貼對維持醫院運作至關重要，若資金縮減，醫院可能難以維持開放。她也強調，許多長者依賴醫療補助獲得養老院服務。

另一方面，孟昭文直言，她支持削減政府浪費、打擊詐欺與濫用資源，但這絕非當前情況。她表示，共和黨的提案實為向最富裕階層輸送利益，卻犧牲普通家庭權益，「我們應該擴大家庭的醫療可及性，正如皇后區醫院團隊長期所做的，而非減少服務。」

米克斯則痛批共和黨的計畫是「川普『2025計畫』的一部分」，旨在犧牲民眾健康為富...
米克斯則痛批共和黨的計畫是「川普『2025計畫』的一部分」，旨在犧牲民眾健康為富人減稅。(記者高雲兒／攝影)

米克斯則痛批，共和黨的計畫是「川普『2025計畫』的一部分」，旨在犧牲民眾健康為富人減稅，「兒童、老年人及殘疾人士依賴醫療補助計畫中的關鍵服務。我們將每天奮鬥，阻止這種魯莽且殘酷的攻擊。」 

美國國會眾議員米克斯(Gregory Meeks)與孟昭文於18日下午在皇后區議...
美國國會眾議員米克斯(Gregory Meeks)與孟昭文於18日下午在皇后區議員召開記者會，針對共和黨提出的削減醫療補助計畫(Medicaid)方案表達強烈反對。(記者高雲兒／攝影)

多名官員與會聲援，包括市議員黃敏儀和舒曼琳(Lynn Schulman)。

皇后區 共和黨 孟昭文

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