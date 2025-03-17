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紐約大規模拆除遊民營地 3500人僅114人進庇護所

記者尤昱程╱紐約報導
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市府去年開始清理遊民營地，但最終僅114人進入庇護所，無人獲得永久住所，政策成效引發關注。(記者尤昱程╱攝影)
市府去年開始清理遊民營地，但最終僅114人進入庇護所，無人獲得永久住所，政策成效引發關注。(記者尤昱程╱攝影)

紐約市去年1月至9月間執行大規模清除遊民營地行動，共拆除2300處營地，影響約3500名遊民。市府投入350萬元執行該計畫，但最終僅114人進入庇護所，無人獲得永久住所，政策成效引發關注。

市府公布的數據顯示，行動涉及警察、衛生、遊憩及遊民服務部門，超過1萬名市府員工參與。市警主導執行，衛生局負責拆除帳篷及臨時結構。報告指出，71%被清除的地點曾多次驅離，部分流動攤販區遭到近200次清除，遊民聚集地亦反覆清理，顯示驅離後許多遊民仍選擇回到原地。

市府表示，清除行動旨在將遊民帶離街頭，並提供庇護選項，但遊民往往不願進入庇護所，主要因為庇護中心條件限制、治安問題及隱私缺乏保障。一些庇護所規定入住者需遵守宵禁，或禁止攜帶個人物品，導致部分遊民寧可留在街頭。

市府發言人福勒(William Fowler)說，部分遊民可能在行動前後進入庇護所，並強調市府提供的安置選擇需要時間才能見效。他表示，市長亞當斯(Eric Adams)已宣布投入6億5000萬元擴大安置計畫，新增900個安全避難床位，並提升服務，以協助更多遊民離開街頭。

市議員奈爾斯(Sandy Nurse)說，數據顯示市府的清除行動未能提供永久住所，「若無人獲得永久住所，這不算成功。」她推動市府公開驅離次數、成本及成效，並認為未來應更關注如何提供長期住房方案，而非僅著眼於短期驅離。

市府數據顯示，目前97%遊民居住於庇護所，亞當斯政府已協助8000人離開地鐵進入臨時住所。然而，遊民倡導團體指出，驅離行動無助於解決問題，反而讓遊民失去財物，進一步加劇困境。

曾被驅離的遊民組織成員文圖拉(Eduardo Ventura)表示，許多被迫離開營地的遊民並未獲得有效協助，而是流落到其他街頭角落，持續面臨相同問題。

遊民 庇護 亞當斯

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