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亞當斯任命瓦拉克代理第一副市長 預期最終由馬斯特羅接任

記者范航瑜╱紐約報導
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市長亞當斯近日任命瓦拉克(Camille Joseph Varlack)為代理第一副市長。(取自市長辦公室)
市長亞當斯近日任命瓦拉克(Camille Joseph Varlack)為代理第一副市長。(取自市長辦公室)

市長亞當斯(Eric Adams)近日任命瓦拉克(Camille Joseph Varlack)為代理第一副市長，以填補市府高層離職潮後的這一關鍵職位空缺，此舉也被視為亞當斯應對日益激烈的連任競選的重要部署。不過，外界普遍預期該職位最終將由律師馬斯特羅(Randy Mastro)接任。

瓦拉克目前擔任市長辦公室幕僚長和行政副市長職位，市長發言人阿爾圖斯(Kayla Mamelak Altus)表示，瓦拉克將同時保留以上兩個職務，直至正式人選確定，據「每日新聞」報導，馬斯特羅是該職位的熱門人選。

若亞當斯最終選擇馬斯特羅，將是一大轉折，這位強硬派律師去年曾獲提名為市法律顧問，但市議會明確表態將否決提名。盡管市府堅持推進，最終馬斯特羅仍在冗長且激烈的聽證會後遭否決。

去年9月，市議會舉行長達11小時的聽證會，多名民主黨議員質疑馬斯特羅的道德操守。他過去在朱利安尼(Rudolph Giuliani)市府擔任副市長的經歷也受到質疑，尤其朱利安尼近年聲譽大幅下滑，市主計長蘭德(Brad Lander)更直言馬斯特羅「不適任」。

亞當斯7日已任命新的四名副市長，分別負責住房、經濟發展與勞動力事務、健康衛生、營運及公共安全，但當時未公布第一副市長人選。 

據市府官網，亞當斯市府共設置了九名副市長職位。除了第一副市長、新任的四名副市長、以及瓦拉克擔任的行政副市長外，還有三名副市長，分別掌管戰略計畫(Strategic Initiatives)、通訊傳播(Communications)和政府間事務(Intergovernmental Affairs)。

亞當斯 朱利安尼 民主黨

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