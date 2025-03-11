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中東男沙博滋事案 3華裔受害者作證 社區籲嚴懲

記者胡聲橋╱紐約報導
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熱心社區人士到法庭聲援受害雷家。(臧東慧提供)
熱心社區人士到法庭聲援受害雷家。(臧東慧提供)

中東裔男子沙博(Hassan Saab)2023年9月在布碌崙(布魯克林)班森賀第201初中外，毆打該校學生，其中包括華裔學生Brian Lei，之後又到雷家尋釁滋事，最後雙方互毆；該案10日在布碌崙刑事法庭開庭審理，控辯雙方交叉詢問了此案的三名主要受害者雷廷鐸、兒子Brian Lei以及侄兒Joseph Lei。

此案主審法官是赫奇(John Hecht)，因為這是一次法官審判(Bench Trial)，即無陪審團審理，最後的判決將由法官而不是陪審團做出，所以此案法官的作用尤為重要。在通常情況下，當案件事實清楚，在法理上比較費思量，而且在被告主動提出，且得到控方的同意後，才會採取這種審理方式。

10日首先出庭的是Brian Lei。Brian稱2023年9月28日，他與好友Jack在班森賀第201初中打籃球，這時一對中東裔兄弟突然走進籃球場內搶球，雙方爆發肢體衝突。不過Brian也承認，是自己先動手打人；之後，當Brian和Jack剛走出學校不遠，就遭到這兩個中東孩子的舅舅沙博的圍攻和毆打，Brian還因此被打傷入院治療。

兩天以後，沙博和他的兩個外甥到位於戴克高地的雷家找麻煩。事件前後經過都被雷家和街角其他人家的監控錄像拍了下來。雷廷鐸說，沙博當時已經走進了他家的前院，眼看人高馬大、怒氣沖沖的沙博衝進他家，而且正是這人兩天前打傷了自己的兒子，保護家人的責任感使他讓太太馬上打911報警，並下意識想把沙博逼出鐵柵欄外，雙方互相推搡。

過程中，雷廷鐸說沙博打了他的臉，之後他的妻子遞給他一把塑料冰鏟，他就拿著塑料冰鏟和侄兒Joseph追到了人行道上。在一片混亂中，他的冰鏟從手中飛了出去，他又回自家前院拿了一把鐵鏟回到人行道。錄像顯示，沙博用手裡的棍棒狀物體大力打到了雷廷鐸的身體，雷廷鐸就用手中的鐵鏟回擊。

沙博在人行道上退到街角後，又回到自己汽車的後備箱內拿出一支棒球棍，再次向站在街角雷廷鐸逼近，並用手中的棒球棍狠狠向雷廷鐸打去。雷廷鐸說他用手中的鐵鏟擋了一下，但棒球棍還是打中了他的右手無名指和小指。一陣鑽心的疼痛讓雷廷鐸和侄兒Joseph退回到了自己的前院，這時雙方就在雷家前隔著鐵柵欄對峙。

錄像顯示，沙博用手中的棒球棍狠狠砸打雷廷鐸家的鐵柵欄。雷廷鐸說他的手指受傷不輕，他後來到醫院做了手術，過了五、六個月才恢復。

辯方律師在對雷廷鐸的交叉詢問主要集中在幾個方面。第一，兩個孩子到雷家後，先到門口按了他家門鈴，又退回到前院外，因此這兩個孩子不算私闖他人領地；第二，辯方指責20歲的Joseph當時來勢洶洶，有使局勢升級之嫌；第三，雷廷鐸先動手拿起了武器，盡管那僅僅是一把塑料冰鏟。

開庭當日，有不少社區熱心人士到現場為雷家助威。雷家的發言人、華埠社區人士陳家齡說，沙博第一次在大街上毆打初中學生Brian Lei，致其受傷，之後又到雷家尋釁滋事，打傷了雷廷鐸和Joseph，這兩項都是重罪，必須要對沙博進行嚴厲懲罰。

沙博被指控犯有攻擊導致嚴重外傷、非法擁有武器、騷擾和威脅等一系列罪名。2023年沙博到雷家尋釁滋事案，當時在布碌崙華社引起了強烈反響，華社在班森賀201初中和布碌崙地檢辦公室先後組織大規模的遊行示威活動。

沙博及其外甥在班森賀201初中外毆打華裔學生Brian。(讀者提供)
沙博及其外甥在班森賀201初中外毆打華裔學生Brian。(讀者提供)
沙博和雷家人在雷家外互毆的場景。(讀者提供)
沙博和雷家人在雷家外互毆的場景。(讀者提供)
沙博和雷家人在雷家前院推搡的場景。(讀者提供)
沙博和雷家人在雷家前院推搡的場景。(讀者提供)
沙博和雷家人隔著雷家圍欄對峙的場景。(讀者提供)
沙博和雷家人隔著雷家圍欄對峙的場景。(讀者提供)
熱心社區人士在法庭外討論案情。(記者胡聲橋╱攝影)
熱心社區人士在法庭外討論案情。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 華埠 華裔

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