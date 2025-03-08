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應對核心幕僚流失 亞當斯任命4新副市長

記者范航瑜╱紐約報導
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市長亞當斯7日宣布任命四名新副市長，並發布錄製視頻。(截自市府視頻)
市長亞當斯7日宣布任命四名新副市長，並發布錄製視頻。(截自市府視頻)

市長亞當斯(Eric Adams)7日宣布任命四名新副市長，應對上月多名高層幕僚離職，以及日益激烈的連任競選；然而，最關鍵的第一副市長一職仍未公布接任人選。

亞當斯當日任命卡里翁(Adolfo Carrión Jr.)為管理住房、經濟發展與勞動力事務的副市長、古斯塔夫(Suzanne Miles-Gustave)負責健康衛生服務、羅斯(Jeffrey Roth)出任營運副市長、多特里(Kaz Daughtry)擔任公共安全副市長。四人均有在市府或州府工作的經歷，亞當斯形容他們是「傑出的公共服務者」，擁有數10年服務紐約市的經驗。

多特里於7日晚間上任，卡里翁、古斯塔夫與羅斯則將於14日(周五)就職。多特里目前為市警總局營運副局長，卡里翁是市房屋保護和開發局(HPD)局長，古斯塔夫曾任州兒童和家庭服務辦公室(New York State Office of Children and Family Services)代理主任，羅斯則曾任市退伍軍人服務局(Department of Veterans Services)副局長。

此次人事調整距四名副市長宣布辭職已有三周，2月17日，第一副市長斯普林格(Maria Torres-Springer)、營運副市長喬西(Meera Joshi)、統籌醫院的副市長伊索姆(Anne Williams-Isom)、以及公共安全副市長帕克(Chauncey Parker)請辭，正值曼哈頓前聯邦首席檢察官指控亞當斯配合川普政府移民政策，以換取撤銷其貪腐調查之際。

亞當斯尚未公布誰將接替斯普林格，作為市府重要支柱，斯普林格主導住房政策，應對全市可負擔住房短缺問題。去年10月，前副市長懷特(Sheena Wright)辭職後，斯普林格升任第一副市長。

此次任命正值亞當斯面臨日益激烈的競選壓力，有愈來愈多的民主黨人加入初選行列。過去一周，前州長葛謨(Andrew Cuomo)與市議長歐德思(Adrienne Adams)先後宣布參選，爭奪亞當斯倚重的中間派選民。昆尼別克大學(Quinnipiac University)近期發布的民調顯示，在民主黨市長初選支持度上，31%選民支持葛謨、11%支持亞當斯。

亞當斯 民主黨 葛謨

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