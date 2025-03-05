超市誤認偷竊涉強拽搜身 7旬男骨折

法拉盛一間超市日前發生誤認顧客行竊強行搜身，造成顧客身心受創。此為示意圖，非事發地點。(記者尤昱程╱攝影)

一對華裔長者日前在法拉盛 某華人超市 購物，離店時遭員工攔下，強行拖拽至辦公室搜身，隨後證明清白；然而過程導致男子脊椎骨折、妻子驚嚇過度送醫。該超市則強調，事發經過是員工誤判所致，事後已道歉，但雙方對事件處理仍存在歧見，尚未達成共識。

該超市經理表示，事發當時，員工看到該男子在店外水果區重新整理購物袋，因未目睹其結帳過程，誤以為對方未付款，便依據店內防盜規範攔查。他說，「這是一場誤會，事後我們已向當事人道歉，並無惡意傷害顧客。」

然而家屬則表示，當時超市不僅未第一時間釐清事實，還強行將男子拖拽至辦公室搜身，導致傷害。當事人家屬李女士(化名)表示，她的父母當天購買八包榨菜，結帳後手持收據出店，卻突然遭到兩名員工攔下，未經解釋便被強行帶入辦公室搜身。她說，「我爸當場詢問自己是否涉及違法，員工未回應，直到搜身後才證明清白。但當時的粗暴對待，已經讓我爸摔傷，我媽則因驚嚇癱坐在地上，甚至呼吸困難。」

事發後，當事人打電話向家屬求援，家屬到場後協助報警並叫救護車將兩人送醫。醫療報告顯示，男子脊椎骨折並有裂痕，妻子則因驚嚇導致心肌受損，兩人住院兩天後才出院。

李女士進一步指控，事發後，超市工作人員僅稱此事為「誤會」，但拒絕向圍觀群眾說明情況。「我爸要求超市經理出來道歉，讓大家知道他是清白的，因為他要找回尊嚴，但超市員工卻催促我父母趕快離開，不願多做回應。」

對於家屬要求公開道歉，超市經理表示，當天經理曾向當事人致歉，但家屬對道歉方式不滿，要求更正式的道歉，雙方未能達成共識。他說，超市目前未對此案提起法律行動，但若對方尋求法律途徑，將交由律師與保險 公司處理。

此外，李女士透露，事發當晚，該超市的律師團隊進入病房，與醫療人員對話。她質疑，當事人傷勢未穩定、警方亦未立案的情況下，超市卻率先派律師介入，讓家屬擔心是否影響後續法律處理。對此，超市經理則表示，他本人未參與此事，不清楚細節。

該超市經理強調，當前「零元購」現象頻繁，員工防盜壓力大，許多商家在防盜與顧客服務之間面臨困境。他說，「我們理解顧客的憤怒，但商家也必須在防盜與顧客服務之間找到平衡。」

目前家屬仍要求超市正式公開道歉，並表示將採取法律行動，追究超市的不當行為。超市則強調已依照內部流程處理，後續將交由律師與保險公司應對，雙方對事件的責任歸屬仍存重大分歧。