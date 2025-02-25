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哥大華生宿舍遭歧視 臘腸包裹被打開 感嘆維權難

記者曹馨元╱紐約報導
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包裹上不但被寫滿了「供免費拿取(FREE TO TAKE)」字樣，還遭貼上了一張畫有冰淇凌圖案的紙條。(沈同學提供)
包裹上不但被寫滿了「供免費拿取(FREE TO TAKE)」字樣，還遭貼上了一張畫有冰淇凌圖案的紙條。(沈同學提供)

在哥倫比亞大學就讀大四的沈同學在本月初收到母親寄來的臘腸包裹，卻不料包裹疑在哥大宿舍內被人惡意打開，並在包裝盒上寫滿「供免費拿取」(FREE TO TAKE)字樣；沈同學隨即上報哥大各有關部門，卻至今未得妥善解決，讓他感嘆維權不易。

今年是沈同學在異鄉度過的第三個春節，他來自四川成都，香腸臘肉一直是年夜飯桌上少不了的團圓菜。為了讓他在紐約也能嚐到家鄉味，沈媽媽在去年12月採買並自製了一些臘腸，想要趕在元宵節前寄到，為他的飯桌增添年味。

本月10日，在這些臘腸飄洋過海兩個月後，沈同學滿心期待想要趕回宿舍查收包裹，卻發現包裹已經被人打開，包裹上不但寫滿「供免費拿取」(FREE TO TAKE)字樣，還遭貼上了一張畫有冰淇淋圖案的紙條，15包臘腸也僅剩下四、五包。

看著包裹裡所剩無幾的臘腸，沈同學第一反應是「我招誰惹誰了」，他不知所措，「突然就哭了。」沈同學注意到，包裹上他的個人信息已被塗去，但「中國製造(Made in China)」字樣卻還在。同時，經朋友提醒，貼紙上畫的冰淇淋圖案，很有可能意指近年來的互聯網迷因(meme)「Bing Chilling」。社交討論網站Reddit上有亞裔網友指出，「Bing Chilling」就像新的「Ching Chong」，常用於嘲諷華裔及亞裔的語境。

次日，沈同學向哥大公共安全部門(Public Safety)報告了這一情況，卻被告知此事並不具針對性，也不是種族歧視；沈同學回信表示，希望該部門能經過詳細調查再下結論。出乎他的意料，公共安全部門再次回信的「語氣非常不耐煩，反而指責我沒有早點去拿包裹，通篇都是我告訴過你(I told you)開頭的句子。」

盡管沈同學被憤怒與委屈的情緒裹挾，但他還是積極與學校其它部門跟進此事。經反覆催促，制度公平辦公室(Office of Institutional Equity)終於確認，肇事者雖住在哥大宿舍，但並不隸屬學校；因此，學校對肇事者並沒有約束力，且會將此事轉交給紐約市警(NYPD)處理。

截至發稿，哥大校方並未回覆本報關於此事的質詢。

與校方長達兩周的拉鋸戰，讓沈同學感嘆「中國人在這裡維權太難了」，公共安全部門轉而指責他的舉動，也讓沈同學不得不尋求心理醫生的幫助；據他了解，哥大怠慢處理歧視投訴的行為並不是個例，「上學期有另一個中國同學宿舍門口每天被丟垃圾，投訴學校後，學校僅回覆收到這一情況，再無下文。」

沈同學滿心期待地想要趕回宿舍查收包裹，卻發現自己的包裹已經被人打開。(沈同學提供...
沈同學滿心期待地想要趕回宿舍查收包裹，卻發現自己的包裹已經被人打開。(沈同學提供)

哥大 種族歧視 亞裔

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