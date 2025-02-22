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引誘青少年成癮 13家電子菸廠商遭訴

記者許君達／紐約報導
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州檢察長詹樂霞近期起訴13家電子菸廠商，指明知其產品的危害，仍精準指向青少年營銷。(檢察長辦公室提供)
州檢察長詹樂霞近期起訴13家電子菸廠商，指明知其產品的危害，仍精準指向青少年營銷。(檢察長辦公室提供)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)近期宣布起訴全美13家電子菸製造及經銷商，指其明知危害，仍提供誤導性營銷，並向紐約州的未成年消費者違法出售帶有香味的電子菸產品。

本次起訴涉及的品牌包括Puff Bar、Elf Bar、Geek Bar、Breeze、MYLE等品牌，他們在未成年群體中非常流行。據悉，紐約州法禁止銷售帶有香味的電子菸，且禁止21歲以下的青少年購買。此外紐約州禁止電子菸銷售者使用優惠券或提供折扣，還要求某些公司披露其產品中的危險成分。

然而被起訴的公司涉嫌違反上述法律規定，用虛假宣傳誤導民眾，使紐約州的青少年消費者誤以為產品安全合規。當他們在線購買後，公司從外州違法向紐約發貨，檢方還提供大量證據，包括發貨單據、誤導性廣告、社群平台內容等。

詹樂霞表示，電子菸行業正在模仿大型菸草公司在無監管時代野蠻生長的做法，讓尼古丁看起來很酷，吸引青少年上癮，使當局多年來在減少青少年尼古丁成癮上的努力付之東流。根據美國肺臟協會(American Lung Association)說法，電子菸內含的一些成分已被證實會導致肺部不可逆的損傷，而青少年接觸尼古丁更可能會永久改變大腦發育，此外，有尼古丁依賴的青少年，未來對其他藥物或毒品上癮的機率也大為增加。

起訴書指，被告公司用鮮豔的色彩和糖果樣式的精心設計，吸引紐約州青少年購買產品。(...
起訴書指，被告公司用鮮豔的色彩和糖果樣式的精心設計，吸引紐約州青少年購買產品。(檢察長辦公室提供)

起訴書指，這些電子菸公司直接瞄準青少年，採用鮮豔多彩的包裝，精心設計的糖果或水果香型，大邀網紅在社群平台上宣傳。比如，Puff Bar公司在新冠疫情初期大量投放社群平台廣告，將他們的電子菸描述成「對不斷的視頻通話和父母短信的完美逃離」。

調查還發現，被告業者並非不了解他們的產品可能對青少年帶來的健康風險，但仍以誤導性的營銷內容大肆宣傳電子菸的「安全性」，甚至還有業者故意製造陰謀論謠言，宣稱州府限制電子菸銷售，是為了幫助菸草公司打壓對手。

起訴書還強調，所有被告公司都沒有聯邦食品和藥物管理局(FDA)對加香型電子菸的銷售授權，這意味著，他們的銷售行為本身就已經違反了聯邦法律。

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