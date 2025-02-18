我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王大陸爆砸100萬台幣逃兵 假裝「心臟有問題」

「神鵰俠侶」分了 陳曉、陳妍希宣布離婚：今後各自安好

200人下城抗議 籲霍楚罷免亞當斯

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
約200名抗議人士在曼哈頓下城集會，呼籲紐約州長霍楚罷免亞當斯。(圖片來自於NYCC官方X帳號)
約200名抗議人士在曼哈頓下城集會，呼籲紐約州長霍楚罷免亞當斯。(圖片來自於NYCC官方X帳號)

近日約200名抗議人士在曼哈頓下城集會，不滿紐約市長亞當斯(Eric Adams)為謀私利而配合川普政府的反移民計畫，呼籲紐約州長霍楚(Kathy Hochul)罷免亞當斯；與會者擔心，事態若繼續發展，「移民與海關執法局(ICE)將統治我們的城市」。

亞當斯近期為換取撤銷賄賂指控，而有意配合川普政府打擊移民政策的舉動引發巨大爭議；市主計長蘭德(Brad Lander)、市議長歐德思(Adrienne Adams)，以及州參議員米維(Zellnor Myrie)等民主黨人已公開呼籲其下台。參與抗議集會的社區組織「紐約社區謀變革」(New York Communities for Change)主任納西門托(Alicia Nascimento)表示，他們認為亞當斯已被川普「挾持」。

「如果市長的貪腐指控真的能被撤銷，就坐實他與總統有一個交換條件(quid pro quo)，他甚至從未接受法院審判」，納西門托補充說，「照此發展，ICE將統治我們的城市，聯邦政府就能在一個庇護城市為所欲為」。

盡管亞當斯否認他與白宮達成協議撤消此案，在14日，他與川普任命的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)一起出現在福克斯新聞台的採訪中；霍曼警告說，如果亞當斯不遵守川普打擊移民的政策，他將「緊盯著(亞當斯)不放」。

州眾議員愛潑斯坦(Harvey Epstein)及馬姆達尼(Zohran Mamdani)也現身集會。愛潑斯坦表示，因亞當斯數周前發表的一份備忘錄，移民家庭不敢送孩子去上學，「市長必須離開，如果他不決定辭職，就必須被撤職，這是我們的訊息，響亮而清楚」。馬姆達尼也呼籲霍楚立即將亞當斯撤職，並稱亞當斯為「一個行走的危機」。

亞當斯 川普 移民

上一則

不滿市長亞當斯靠攏川普換撤罪 紐約4副市長請辭

下一則

紐約4副市長請辭 華社：可視為重整契機
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普2.0社群貼文「影響市場」不如從前 追蹤操作回報低於4%

川普2.0社群貼文「影響市場」不如從前 追蹤操作回報低於4%
共和黨參議員柯頓出書 示警中國比許多美國人想像糟

共和黨參議員柯頓出書 示警中國比許多美國人想像糟
不滿亞當斯與川普合作換撤罪 紐約4名副市長要辭職

不滿亞當斯與川普合作換撤罪 紐約4名副市長要辭職
民代促辭 亞當斯：我哪兒都不會去

民代促辭 亞當斯：我哪兒都不會去

熱門新聞

同時，也有參會業者提出，近幾年展會效力並不如往日，參加的人也愈來愈少。(記者曹馨元╱攝影)

紐約成衣布料及輔料展覽會 台商對川普上台有喜有憂

2025-01-23 01:00
本周，因強勁冬季風暴影響，紐約或將迎來今季降雪量最大的暴風雪。(記者曹馨元／攝影)

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

2025-02-16 20:50
一度露宿於紐約法拉盛街頭的上海大爺劉玉生近日在故鄉辭世。圖為他在法拉盛。(沈珺提供)

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

2025-02-17 11:02
曼哈頓一家診所16日出現疑似伊波拉病毒病患。圖為2019年在剛果伊波拉治療中心身穿防護衣的醫護人員。(美聯社)

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

2025-02-16 15:56
28日，美麗屋將迎來最後一個營業日。(記者范航瑜╱攝影)

紅包袋裡的老華埠 美麗屋無聲告別 屹立43年 「東方美學」吸睛

2025-02-13 06:18
施女士在曼哈頓華埠街頭行走時，因不慎踩入路面上的一個坑洞而摔倒，並當場暈厥。圖為導致施女士摔倒的坑洞。(黎保利提供)

路不平摔傷暈倒 纏訟7年華女獲賠250萬

2025-02-11 19:46

超人氣

更多 >
FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉

FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉
好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了

好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷
到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」

到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」
來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世