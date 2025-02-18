200人下城抗議 籲霍楚罷免亞當斯

約200名抗議人士在曼哈頓下城集會，呼籲紐約州長霍楚罷免亞當斯。(圖片來自於NYCC官方X帳號)

近日約200名抗議人士在曼哈頓下城集會，不滿紐約市長亞當斯 (Eric Adams)為謀私利而配合川普 政府的反移民 計畫，呼籲紐約州長霍楚(Kathy Hochul)罷免亞當斯；與會者擔心，事態若繼續發展，「移民與海關執法局(ICE)將統治我們的城市」。

亞當斯近期為換取撤銷賄賂指控，而有意配合川普政府打擊移民政策的舉動引發巨大爭議；市主計長蘭德(Brad Lander)、市議長歐德思(Adrienne Adams)，以及州參議員米維(Zellnor Myrie)等民主黨人已公開呼籲其下台。參與抗議集會的社區組織「紐約社區謀變革」(New York Communities for Change)主任納西門托(Alicia Nascimento)表示，他們認為亞當斯已被川普「挾持」。

「如果市長的貪腐指控真的能被撤銷，就坐實他與總統有一個交換條件(quid pro quo)，他甚至從未接受法院審判」，納西門托補充說，「照此發展，ICE將統治我們的城市，聯邦政府就能在一個庇護城市為所欲為」。

盡管亞當斯否認他與白宮達成協議撤消此案，在14日，他與川普任命的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)一起出現在福克斯新聞台的採訪中；霍曼警告說，如果亞當斯不遵守川普打擊移民的政策，他將「緊盯著(亞當斯)不放」。

州眾議員愛潑斯坦(Harvey Epstein)及馬姆達尼(Zohran Mamdani)也現身集會。愛潑斯坦表示，因亞當斯數周前發表的一份備忘錄，移民家庭不敢送孩子去上學，「市長必須離開，如果他不決定辭職，就必須被撤職，這是我們的訊息，響亮而清楚」。馬姆達尼也呼籲霍楚立即將亞當斯撤職，並稱亞當斯為「一個行走的危機」。